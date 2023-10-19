陸人大常委會明開議 可能任命新防長

大陸十四屆全國人大常委會第六次會議廿日至廿四日將在北京舉行，議程之一為「審議有關任免案」，預計將處理大陸國防部長李尚福的人事案，李尚福已經超過七周未公開露面。外界預及，北京當局極可能在十月底香山論壇登場前任命新防長，因按照往例，大陸防長會在香山論壇發表主題演講，並會見到訪大陸的代表團。

李尚福最後一次公開露面是今年八月廿九日，他當時在北京出席中非和平安全論壇並發表演講。此後他缺席了中共中央政治局集體學習、十一國慶酒會等重要場合。盛傳他因軍備採購涉貪正接受調查，且過去與其共事的多名軍方採購單位高層亦正接受調查，但大陸官方迄今拒絕回應。

路透日前引述五名消息人士稱，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委劉振立很可能接任防長。不過，香港明報昨日報導稱，因共軍高層正經歷一波大清洗，為求穩定，不排除由習近平的親信、中央軍委副主席何衛東兼任防長。

何衛東現年六十六歲，他在東部戰區歷練多年，曾任福建卅一集團軍參謀長、東部戰區司令員，是習近平閩系主要成員。去年一月調任至中央軍委聯合作戰指揮中心。廿大時，未有軍委委員歷練的他破例晉升為中央軍委副主席，並躋身中央政治局。