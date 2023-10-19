習近平：「一帶一路」8項行動 推小而美民生項目

在西方國家質疑與抵制聲中，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於昨日開幕。相較於二○一七年在首屆論壇上稱一帶一路是「世紀工程」，大陸國家主席習近平昨日致詞時提出，一帶一路合作將從「大寫意」進入「工筆畫」階段，大陸將統籌推進一大批標誌性項目和「小而美」民生項目。似乎預示一帶一路發展方向將轉變。

根據大陸外交部會後發布的訊息計算，本屆論壇有廿三個國家的領導人出席，明顯遜於前兩屆。二○一九年的第二屆論壇共有包括中國大陸在內的卅八個國家的元首和政府領導人，及聯合國秘書長、國際貨幣基金總裁等四十位領導人參加。今年出席者以中南美洲、非洲、東南亞、中亞國家為主，歐盟國家僅匈牙利總理奧班出席。

習近平在開幕致詞時表示，十年前他提出共建一帶一路倡議的初心，是借鑒古絲綢之路，希望透過與各國加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，為全球發展開闢新空間，為國際經濟合作打造新平台。

他指出，一帶一路倡議不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鉤斷鏈」。中方願同各方深化一帶一路合作夥伴關係，推動共建一帶一路進入高質量發展的新階段，為實現世界各國的現代化作出不懈努力。

習近平並在會中宣布高質量共建「一帶一路」的八項行動：構建立體互聯互通道路、支持建設開放型世界經濟、展開務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路、完善國際合作機制。

他提出，中國大陸將和更多國家商簽自貿、投保協定，全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入，統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣三千五百億元融資窗口（合計約新台幣三兆元）、絲路基金新增資金人民幣八百億元，支持共建「一帶一路」項目。

俄羅斯總統普亭致辭時，將習稱為「親愛的好友」，他並稱讚「一帶一路」讓全球更團結，與俄「大歐亞」理念契合，俄方已和中國就平行協調發展歐亞經濟聯盟與「一帶一路」達成協議。不過普亭致辭時，部分代表暫時離場。路透稱，離場者包括法國前總理哈發林。