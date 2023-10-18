中美財金交流 央視：中美需承擔責任 共同應對危機

央視旗下媒體玉淵潭天18日發布文章指出，近期中美財金團隊一系列接觸，主要談論中美兩國和世界經濟金融形勢、國際貨幣基金（IMF）第16次份額檢查、全球金融治理與發展中國家債務等四個問題。文章最後指出在全球經濟面臨嚴重挑戰下，各國需要承擔好自己責任，共同應對危機。「中美，都是如此」。

文章指出，在全球經濟形勢不樂觀的當下，中美財金團隊展開接觸：一次是三個多月前，美財長葉倫訪華，與大陸財金團隊會面；一次是近期人行行長、國家外匯管理局局長潘功勝在摩洛哥馬拉喀什應約會見美國財政部長葉倫和美聯準會主席鮑爾。

文章表示，重重挑戰之下，中美兩個大國保持在金融、貨幣政策方面的溝通協調，「對於穩定全球市場信心和預期，很重要」。

對於IMF基金份額，文章指出，中方一貫認為，基金組織份額改革應實現份額增資和佔比調整，體現基金組織以份額為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。

另外，對於全球都關注的發展中國家債務問題，文章援引復旦大學美國研究中心副主任宋國友說法指出，很多國家債務都是以美元計息，美聯準會持續升息，增加這些國家償債成本，大量低收入國家陷入債務困境，個別國家處在了違約的邊緣。簡言之，債務問題很大原因在美國。

文章引用世界銀行數據，在49個有數據可查的非洲國家共計6,960億美元外債中，多邊金融機構和西方商業債權人所持債務佔比近四分之三；反觀中方在二十國集團緩債倡議中貢獻的緩債額度高達63%。

文章表達中方對債務立場，表示解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可比方式參與重組。

此前，葉倫訪華後，中美雙方商定成立經濟領域工作組， 包括「經濟工作組」和「金融工作組」，當時玉淵潭天認為，這為中美合作提供了相通的平台，創造共進的契機。