與習近平喝茶單獨談2小時 普亭：討論了非常機密的問題

赴北京出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭，今天中午與大陸國家主席習近平舉行會談，但外界更關注的是普亭和習近平兩人的單獨會談內容。根據俄羅斯衛星通訊社晚間消息，普亭今天下午就此行成果接受俄羅斯媒體訪問，他透露，談判（會談）結束後，他和習近平又面對面喝茶交談了一個半小時到兩個小時，「討論了機密問題」。

據報導，普亭在這場記者會上透露說：「我們舉行了一次小範圍午餐會，雙方外交部長和助手都出席，然後習主席邀請我們『單獨會談』，我們面對面交談，確實就是這樣，就是喝茶，我們交談，可能是一個半小時，也許是兩個小時。」

普亭還說：「我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中非常富有成效和內容豐富的部分。」

根據報導，今天中午，普亭和習近平出席有雙邊代表團參與的會談共一點五小時，之後在午餐及下午茶時間，普亭與習近平繼續溝通。在下午茶時間，兩人是單獨進行談話。

普亭向俄羅斯記者表示，「你們自己說了：我與中國國家主席談了3個小時，不能告訴（大家）所有的事情。這包括整個雙邊議程，有很多內容，這裡有很多問題——包括經濟、金融、政治合作、在國際平台上的聯合工作。我們還詳細討論了中東局勢」。

就中俄關係，普亭表示，外部因素和衝突如何影響俄中關係的發展，所有這些外部因素都是共同的威脅，它們加強俄中協作；至於前景，他樂觀地看待未來。

普亭並稱，在會談中向習近平詳細通報烏克蘭問題的局勢。普亭說：「我向習主席詳細通報了烏克蘭問題的局勢發展，也相當的詳盡。」

普亭稱，美國提供ATACMS導彈只會使烏克蘭痛苦更久。他指美國與烏克蘭衝突有關，並且愈來愈多地親自參與其中。俄羅斯能夠反擊相應進攻，這是美國的又一失誤，無法從根本上改變接觸線局勢。

他並稱，烏克蘭正在考慮談判進程，這是朝正確方向的轉變，他會因此表揚烏克蘭，但他們這麼做還不夠。

就以巴衝突，普亭稱，無論衝突如何升級，俄羅斯始終支持建立巴勒斯坦主權國家。他稱應力爭巴勒斯坦社會團結，但這是他們的事情。他又說，感覺沒有人願意把以巴衝突轉變為全面戰爭。

他稱不知道目前的危機是否有助於建立巴勒斯坦國，「但這是對的吧，畢竟短暫的施捨解決不了問題」。

另據大陸央視報導，18日中午，習近平在北京人民大會堂和普亭舉行會談。習近平稱，中方願和俄方一道，不斷充實雙方合作的時代內涵，支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。願與俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國及地區和發展中國家共同利益。

據中方發布，普亭稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。俄方願和中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推動俄中全面戰略協作夥伴關係發展。