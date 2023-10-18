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與習會談 普亭稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平（右）18日以「老朋友」稱呼俄羅斯總統普亭。（歐新社）
大陸國家主席習近平（右）18日以「老朋友」稱呼俄羅斯總統普亭。（歐新社）

中國大陸國家主席習近平18日和俄羅斯總統普亭會談，據央視新聞晚間發布更詳細的會談內容，習近平表示，中方願和俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，普亭則稱，俄方堅定奉行一個中國政策，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。同時，雙方還就以巴局勢等深入交換意見。

據大陸官媒央視新聞，18日中午，習近平在北京人民大會堂和來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的普亭舉行會談。

習近平說，普亭連續三次出席，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持，俄羅斯是中國大陸進行共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴，中方願和俄方一道，不斷充實雙方合作的時代內涵，支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。

習近平還說，中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願和俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球 產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。

據中方發布內容，普亭表示，共建「一帶一路」倡議取得巨大成功，已成為世界公認的重要國際公共產品，他相信並祝願共建「一帶一路」取得更大成就。

普亭接著提到，今年三月習近平訪俄，雙方就許多重大問題進行了深入溝通，達成的共識正在認真落實，他稱國際情勢的演變，完全印證了習近平作出百年未有之大變局的戰略判斷。他說，俄方願和中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通與協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更公正合理的全球治理體系。

普亭並稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。 俄方願和中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推動俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

據中方發布，兩國元首也就以巴局勢等深入交換了意見，大陸官員還有蔡奇、王毅參加會談。

中國大陸國家主席習近平18日上午在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭會談。取自俄羅斯衛星通訊社
中國大陸國家主席習近平18日上午在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭會談。取自俄羅斯衛星通訊社

普亭 習近平 一帶一路

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