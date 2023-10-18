中俄元首會談 普亭：俄中特別需要密切的外交政策協調

中國國家主席習近平，18日上午在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭會談。普亭在俄中會談中指出，在當前艱難的情況下，特別需要密切的外交政策協調，俄羅斯和中國正是如此展開合作。習近平則表示，中方願同俄方一道，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

央視新聞報導，中俄首腦舉行了雙邊代表團參與的會談，會談持續約一個半小時。會談結束後，普亭離開人民大會堂，俄方車隊駛離現場。

但俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京與習近平午餐時仍在繼續會談，之後的下午茶時間，兩人將單獨溝通。

俄總統普京17日抵達中國，開始進行為期兩天的訪問。普京作為論壇主賓在18日的開幕式上發表演講。在論壇期間，普亭17日與越南、匈牙利、泰國、蒙古、寮國和巴基斯坦領導人舉行會談，還與哈薩克總統托卡葉夫和烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫舉行非正式會晤。