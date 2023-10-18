普亭亮相一帶一路峰會　邀各國參與「北方海路」

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午在北京開幕，俄羅斯總統普亭公開亮相並致辭，他強調中國的「一帶一路」倡議與俄羅斯的「大歐亞」理念相契合，祝福「一帶一路」倡議取得更大成功，並邀請有興趣的國家共同參與開發「北方海路」。

據央視新聞，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭將舉行會談。在會談前，普亭在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上致辭。

普亭首先說，他同意習近平的說法，「一帶一路」是大勢所趨，順從國際社會加強建設性互動的邏輯。他說，我們多次強調，俄羅斯與中國和世界大多數國家一樣，都恪守平等互利的合作觀，追求可持續、長期經濟進步和社會福祉，尊重文明多樣性和各國自主選擇發展模式的權利，這是共建「一帶一路」的基本原則。

普亭說，「一帶一路」倡議與俄羅斯的「大歐亞」理念相契合，他祝福中國大陸在實施計畫上取得更大成功，因為關係到很多人。他也提到，俄羅斯已和中國就平行協調發展歐亞經濟聯盟與「一帶一路」達成協議。

就區域協同發展，普亭提到俄羅斯的相關成果，包括在俄歐部分建設的「北-南」國際運輸走廊、由北到南穿越西伯利亞的新經線鐵路、北緯鐵路以及新的北西伯利亞鐵路等。

普亭還談及「北方海路」開發工作，他說，俄羅斯不只歡迎夥伴用好北方海路的過境潛力，還邀請有興趣的國家參與開發北方海路，北方海路很快將實現全年通航。俄方已準備好在航道提供可靠的破冰船、維護通訊所需的補給。