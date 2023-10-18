快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國好世界更好　習近平宣布「一帶一路」八項行動

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京人民大會堂舉行開幕式，會前中外領導人合影。攝影／記者陳政錄
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京人民大會堂舉行開幕式，會前中外領導人合影。攝影／記者陳政錄

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等國家領導人依序致詞。習近平表示，「中國好，世界會更好」，把別人的發展視為威脅不會讓自己發展得更快，他並宣布中國高質量共建「一帶一路」的八項行動，中方將設立總額人民幣7,000億元（約合新台幣3.1兆元）的融資窗口，絲路基金新增人民幣800億元，來支持共建「一帶一路」項目。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式18日上午十時許，在北京人民大會堂舉行，在大陸國務院副總理丁薛祥開場白後，習近平、普亭、哈薩克總統托卡葉夫、印尼總統佐科、阿根廷總統費南德斯、衣索比亞總理阿比、聯合國秘書長古特雷斯依序致辭。

習近平表示，「一帶一路」堅持共商、共建、共享，合作從大寫意，進入「工筆畫」階段，過去十年取得的經驗彌足珍貴，我們深刻認識到，人類是相互依存的命運共同體，「世界好，中國才會好，中國好，世界會更好」。

習近平說，透過共建「一帶一路」，中國對外開放大門越開越大，他認為只要各國把彼此視為朋友和夥伴，成就別人也是幫助自己，把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己發展得更快。共建「一帶一路」不搞意識形態對立、地緣政治博弈、集團對抗，反對單邊制裁、經濟脅迫、脫鉤斷鏈。

今年是大陸提出「一帶一路」倡議十周年，就下個十年的發展，習近平在會上宣布，中國高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通道路、支持建設開放型世界經濟、展開務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路，和完善一帶一路國際合作機制。

習近平說，中方將和更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定，全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。務實合作方面，他說，中方將統籌推進標誌性工程和小而美民生項目，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3,500億元融資窗口、絲路基金新增資金人民幣800億元，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。

習近平還提到，本屆高峰論壇企業家大會達成972億美元的項目合作協議，中方還將實施1,000個小型民生援助項目，並繼續支持科技創新，在五年內把和各方共建的聯合實驗室擴大到一百家，以及深化文明對話，和繼續舉辦一帶一路國際合作高峰論壇，成立高峰論壇秘書處。

他最後喊話，要深化「一帶一路」國際合作，迎接共建「一帶一路」更高質量，更高水準的新發展，推動實現世界各國的現代化，建設一個開放、包容、互聯互通、共同發展的世界，共同推動構建人類命運共同體。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京開幕式。攝影／記者陳政錄
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京開幕式。攝影／記者陳政錄
習近平表示，「中國好，世界會更好」，他並宣布，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3,500億元融資窗口，支持一帶一路項目。攝影／記者陳政錄
習近平表示，「中國好，世界會更好」，他並宣布，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3,500億元融資窗口，支持一帶一路項目。攝影／記者陳政錄
俄羅斯總統普亭致辭。攝影／記者陳政錄
俄羅斯總統普亭致辭。攝影／記者陳政錄

一帶一路 習近平 人民幣

延伸閱讀

「僅去絕對安全的地方」普亭極罕見外訪 專家：習近平親自邀請

習近平稱 「一帶一路」崇尚共贏

德國之聲專訪／習近平為普亭提供舞台 中俄真是平等的伙伴？

普亭見習近平將談什麼？ 俄方：可能討論以巴衝突

相關新聞

中國好世界更好　習近平宣布「一帶一路」八項行動

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等國家領導人...

習近平稱 「一帶一路」崇尚共贏

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，在18日上午的開幕式前，大陸國家主席習近平在17日晚間為出席的國際來賓舉行...

習近平見武契奇：中塞是鐵桿朋友 堅定支持塞領土完整

據大陸外交部網站，中國大陸國家主席習近平昨天下午在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的塞爾維亞總統...

陸職校介紹海外爽缺 學生回國卻吃牢飯：沒想到是去開賭場

求職陷阱多，就算是學校推薦的工作也不見得可靠？中國大陸日前傳出，多名湖南常德海乘職業學校的畢業生指控，他們經學校推薦去菲律賓工作了1、2年，都已經回到中國大陸3、4年了，近期突然陸續遭警方逮捕，還有同學已被判刑，罪名是「開設賭場罪」，這到底是怎麼一回事？

稱入侵領空 共機攔截加國偵察機

加拿大環球郵報昨披露，中共解放軍戰機十六日以「不安全不專業方式」對加拿大偵察機實施攔截。大陸外交部發言人毛寧昨回批，事實...

習普今密談 討論「最敏感問題」

俄羅斯總統普亭昨上午抵達北京，出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和相關活動。綜合中俄雙方訊息，普亭與中國大陸國家主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。