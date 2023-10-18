中國好世界更好　習近平宣布「一帶一路」八項行動

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午，在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等國家領導人依序致詞。習近平表示，「中國好，世界會更好」，把別人的發展視為威脅不會讓自己發展得更快，他並宣布中國高質量共建「一帶一路」的八項行動，中方將設立總額人民幣7,000億元（約合新台幣3.1兆元）的融資窗口，絲路基金新增人民幣800億元，來支持共建「一帶一路」項目。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式18日上午十時許，在北京人民大會堂舉行，在大陸國務院副總理丁薛祥開場白後，習近平、普亭、哈薩克總統托卡葉夫、印尼總統佐科、阿根廷總統費南德斯、衣索比亞總理阿比、聯合國秘書長古特雷斯依序致辭。

習近平表示，「一帶一路」堅持共商、共建、共享，合作從大寫意，進入「工筆畫」階段，過去十年取得的經驗彌足珍貴，我們深刻認識到，人類是相互依存的命運共同體，「世界好，中國才會好，中國好，世界會更好」。

習近平說，透過共建「一帶一路」，中國對外開放大門越開越大，他認為只要各國把彼此視為朋友和夥伴，成就別人也是幫助自己，把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己發展得更快。共建「一帶一路」不搞意識形態對立、地緣政治博弈、集團對抗，反對單邊制裁、經濟脅迫、脫鉤斷鏈。

今年是大陸提出「一帶一路」倡議十周年，就下個十年的發展，習近平在會上宣布，中國高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括構建「一帶一路」立體互聯互通道路、支持建設開放型世界經濟、展開務實合作、促進綠色發展、推動科技創新、支持民間交往、建設廉潔之路，和完善一帶一路國際合作機制。

習近平說，中方將和更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定，全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。務實合作方面，他說，中方將統籌推進標誌性工程和小而美民生項目，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3,500億元融資窗口、絲路基金新增資金人民幣800億元，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。

習近平還提到，本屆高峰論壇企業家大會達成972億美元的項目合作協議，中方還將實施1,000個小型民生援助項目，並繼續支持科技創新，在五年內把和各方共建的聯合實驗室擴大到一百家，以及深化文明對話，和繼續舉辦一帶一路國際合作高峰論壇，成立高峰論壇秘書處。