稱入侵領空 共機攔截加國偵察機

加拿大環球郵報昨披露，中共解放軍戰機十六日以「不安全不專業方式」對加拿大偵察機實施攔截。大陸外交部發言人毛寧昨回批，事實真相是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置；加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。

中國大陸與加拿大關係持續處於低谷。加拿大今年五月曾驅逐一名大陸外交官，隨後中方也將加拿大駐上海總領館領事列為「不受歡迎人物」，並要求其限期離境。

加拿大環球郵報報導，加拿大空軍一架偵察機十六日在中國外海執行監控北韓任務時，在屬於國際領空區域，遭遇中共解放軍戰機升空攔截，其中一架距離加方飛機不到五公尺。同時還在附近發射多發照明彈。

路透報導，加拿大國防部長布萊爾稱，中共空軍的行為「不專業」，而且是「危險和魯莽的」。他已經將自己的擔憂傳達給北京當局。

毛寧昨在大陸外交部記者會上回應，加拿大一架CP-140型機「非法侵入」中國釣魚台附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已向加方提出嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施。