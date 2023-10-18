習普今密談 討論「最敏感問題」

俄羅斯總統普亭昨上午抵達北京，出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和相關活動。綜合中俄雙方訊息，普亭與中國大陸國家主席習近平今天將舉行會談，將以兩階段方式進行，普亭還會與習近平舉行「單獨會談」，二人就「最敏感的問題」進行討論。

今年是習近平提出一帶一路倡議十周年，北京高度重視本屆論壇，但在西方國家持續抵制下，出席論壇的西方國家領袖屈指可數，最受關注的與會元首當屬普亭。尤其在俄烏戰局未歇、以巴衝突又起等國際局勢下，中俄元首「習普會」及兩國合作方向，受國際社會關注。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今將在北京人民大會堂舉行開幕式，央視報導，普亭昨上午乘飛機抵達北京，針對「習普會」將討論哪些具體問題？大陸外交部發言人毛寧昨僅稱，中俄兩國元首將舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫證實，普亭和習近平將在十八日的會談中討論雙邊關係，就國際事務交換詳細意見，普亭還可能向習近平通報烏克蘭局勢。他並稱，兩國領導人計畫以面對面的形式，進行足夠長時間的交談。

據報導，「習普會」將重點討論緊迫的國際和地區問題。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，兩人在會談中將以「屬於他們特有的友好和坦誠方式」，討論雙邊務實合作和國際議程的現實問題，包括建立更加公正的多極世界秩序問題。

烏沙科夫說，儘管習近平日程繁忙，習普會仍將分兩階段進行。首先是擴大範圍會談，即代表團會談，俄方代表團成員包括與中國主要合作方向的負責人、兩位副總理、有關部長及一大批俄羅斯重要商界人士。而在擴大範圍會議後，將以早餐會方式，舉行小範圍會談。

他表示，在小範圍會談框架外，中俄領導人或將舉行單獨會談。單獨會談意味著完全封閉。當兩位領導人進行談話時，「他們的確會就公眾不需要知道的、最敏感的問題，進行討論」。

佩斯科夫說，會談期間可能討論以巴衝突。因以巴衝突仍存在擴大的危險。這對於整個地區可能帶來極其糟糕的後果。可能帶來更大的人道主義災難。因此現在最重要的是停止這場熱戰，然後再付出努力理性地進入解決進程。

報導提到，這次有二十多名俄羅斯政府部門和企業代表隨同普亭訪問北京。但代表團訪中期間，未計畫簽署有關增加油氣供應的協議。

除了習普會，習近平昨已分別會見印尼總統佐科威、智利總統博里奇、匈牙利總理奧班、哈薩克總統托卡葉夫、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩等外國領導人。