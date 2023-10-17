加媒稱遭陸戰機魯莽攔截 北京回嗆：加拿大軍機到家門口挑釁

加拿大《環球郵報》指出，大陸戰機16日以「不安全不專業的方式」對加拿大偵察機實施攔截。對此，大陸外交部發言人毛寧17日在記者會上指出，「事實真相是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置。加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。」

毛寧指出，加拿大一架CP-140型機在14日非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已經向加方提出了嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施，

毛寧說，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。她強調，聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空部署軍力，開展間諜偵察活動。中方堅決反對任何國家以執行決議為名，危害中國的國家主權和安全。中方敦促加方正視事態的嚴重性，立即停止冒險挑釁行為。

加拿大《環球郵報》報導，加國空軍一架偵察機16日在中國外海執行監控北韓任務時，在屬於國際領空區遭遇解放軍戰機升空攔截，其中一架距離加方飛機不到5公尺。同時在附近發射多發照明彈。路透報導，加拿大國防部長布萊爾稱，中國空軍的行為「不專業」，而且「是危險和魯莽的」。他已經將自己的擔憂傳達給北京。

中國大陸與加拿大關係持續處於低谷。加拿大今年5月曾驅逐一名大陸外交官，隨後中國也將加拿大駐上海總領館領事列為「不受歡迎的人」，並要求其限期離境。