協助港澳畢業生留台發展 策進會辦講座解說評點制

為關懷港澳學生在台生活適應及協助畢業後留台職涯規劃，陸委會與策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」，邀請移民署、勞動部代表向學生說明留台相關政策法規及申請注意事項，並有畢業留台校友分享自身留台經驗，約50位就讀中部地區大專院校港澳同學及畢業校友參與活動。

陸委會港澳蒙藏處蔡孟潔科長於座談會上指出，目前在台就學港澳生有1萬1,189人，佔全體僑生及港澳生約4成，政府希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學。

他並強調，陸委會及策進會將持續與教育部、勞動部及移民署等機關，共同協助港澳生解決就學、就業、生活適應及居留、定居等問題。同時歡迎有意留台發展圓夢的港澳生多加利用「台港服務交流辦公室」的資源。

據策進會新聞稿，座談會上，與會同學及校友就評點制的評分標準、從事行業、專業經驗審認、語言認定、如何找到合適工作及工作轉換及各種申請居留、定居應注意事項熱烈提問。

勞動部副研究員劉濬誠向與會者詳細介紹評點制內容，並就申請所遇之問題、開放的行業類別、相關認定等逐一說明，並帶領在場學生試算評點點數。

內政部移民署新竹縣服務站主任楊翹楚，則就服務站第一線處理港澳同學的案例做具體說明，並提醒同學畢業後盡快至服務站辦理覓職居留，以及相關須注意事項，包含透過線上申請居留、領證須帶收據、居留事由轉換時應及時辦理展期及換證，並善用網路資源等。

座談會還請已在台定居的台灣各大學香港校友總會會長麥業成，分享台灣職場環境與工作文化，另由近年畢業留台之香港校友譚竣文及陳怡杰，分享求職心路歷程與申請居留親身經驗。譚竣文提到，除利用人力銀行覓職外，亦可透過香港在台畢業校友會之資源。他並建議，可先瞭解自身之需求及相關法規做好相關準備，以利政府相關單位協助同學留台工作、申請居留及定居。