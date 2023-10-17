快訊

參考藍綠初選 柯文哲陣營2版本全民調細節曝光、參選人納郭台銘

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

以國前線士兵爆哈瑪斯攻擊前「有異狀」 通報上級遭回：那幫混混搞不出名堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

協助港澳畢業生留台發展 策進會辦講座解說評點制

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會港澳蒙藏處蔡孟潔科長表示，目前在台就學港澳生佔全體僑生及港澳生約4成，政府希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學。圖／取自策進會官網
陸委會港澳蒙藏處蔡孟潔科長表示，目前在台就學港澳生佔全體僑生及港澳生約4成，政府希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學。圖／取自策進會官網

為關懷港澳學生在台生活適應及協助畢業後留台職涯規劃，陸委會與策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」，邀請移民署、勞動部代表向學生說明留台相關政策法規及申請注意事項，並有畢業留台校友分享自身留台經驗，約50位就讀中部地區大專院校港澳同學及畢業校友參與活動。

陸委會港澳蒙藏處蔡孟潔科長於座談會上指出，目前在台就學港澳生有1萬1,189人，佔全體僑生及港澳生約4成，政府希冀透過評點制的留台機制，吸引更多港澳畢業生留台發展、貢獻所學。

他並強調，陸委會及策進會將持續與教育部、勞動部及移民署等機關，共同協助港澳生解決就學、就業、生活適應及居留、定居等問題。同時歡迎有意留台發展圓夢的港澳生多加利用「台港服務交流辦公室」的資源。

據策進會新聞稿，座談會上，與會同學及校友就評點制的評分標準、從事行業、專業經驗審認、語言認定、如何找到合適工作及工作轉換及各種申請居留、定居應注意事項熱烈提問。

勞動部副研究員劉濬誠向與會者詳細介紹評點制內容，並就申請所遇之問題、開放的行業類別、相關認定等逐一說明，並帶領在場學生試算評點點數。

內政部移民署新竹縣服務站主任楊翹楚，則就服務站第一線處理港澳同學的案例做具體說明，並提醒同學畢業後盡快至服務站辦理覓職居留，以及相關須注意事項，包含透過線上申請居留、領證須帶收據、居留事由轉換時應及時辦理展期及換證，並善用網路資源等。

座談會還請已在台定居的台灣各大學香港校友總會會長麥業成，分享台灣職場環境與工作文化，另由近年畢業留台之香港校友譚竣文及陳怡杰，分享求職心路歷程與申請居留親身經驗。譚竣文提到，除利用人力銀行覓職外，亦可透過香港在台畢業校友會之資源。他並建議，可先瞭解自身之需求及相關法規做好相關準備，以利政府相關單位協助同學留台工作、申請居留及定居。

據新聞稿，陸委會及策進會今年已辦理「2023港澳學生留台就業創業」座談會、「台港澳職涯啟航培訓營」、「港澳生畢業留台評點制座談會」等系列活動，讓在台港澳生瞭解台灣就業、生活等各面向文化，協助熟悉、適應並及早規劃留台生活。

為關懷港澳學生在台生活適應及協助畢業後留台職涯規劃，陸委會與策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」。圖／取自策進會官網
為關懷港澳學生在台生活適應及協助畢業後留台職涯規劃，陸委會與策進會、東海大學於16日共同舉辦「中區港澳生畢業留台評點制講座」。圖／取自策進會官網

移民署 陸委會

延伸閱讀

有人畢旅花8千…彰化這間小學同樣三天兩夜不拿爸媽一毛錢

應屆月領4萬5？陸報告指大學畢業生月薪創新高 網卻揶揄：牛吹得有點大

捲共諜、洗錢案遭滯留4年…向心夫婦無罪確定 陸委會：他們「沒一句怨言」

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

相關新聞

加媒稱遭陸戰機魯莽攔截 北京回嗆：加拿大軍機到家門口挑釁

加拿大《環球郵報》指出，大陸戰機16日以「不安全不專業的方式」對加拿大偵察機實施攔截。對此，大陸外交部發言人毛寧17日在...

岸田向靖國神社供奉供品 陸海警赴釣魚台驅離日本船隻

日本首相岸田文雄17日上午向靖國神社供奉供品。隨後中國海警微信公眾號則發布消息稱，大陸海警16日對非法進入釣魚島領海的日...

普亭將在北京一帶一路峰會演說 並會見多國元首

俄羅斯總統普亭於17日上午抵達北京，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。據陸媒財新網報導，普亭會在18日的開幕式上...

習普會談什麼？ 陸外交部：雙邊關係和共同關心的問題

俄羅斯總統普亭17日上午抵達北京，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，對於普亭和大陸國家主席習近平會晤時，將討論哪...

一帶一路企業家大會 何立峰：願和各國相互擴大開放

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京登場，企業家大會17日下午率先舉行，大陸國務院副總理何立峰表示，中國大陸是全球貨...

陸200公里以上動車首出口歐洲 中塞動車項目峰會間簽約

第三屆一帶一路峰會除了多國領導人會面外，也將帶來可觀的訂單。央視新聞報導，中國中車旗下中車長客與塞爾維亞建設、交通和基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。