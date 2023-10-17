普亭將在北京一帶一路峰會演說 並會見多國元首

俄羅斯總統普亭於17日上午抵達北京，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。據陸媒財新網報導，普亭會在18日的開幕式上發表演說，除了和大陸國家主席習近平的互動外，他也預計與越南、泰國、蒙古、寮國等國家領導人分別舉行會見。

據財新網報導，在普亭訪華期間，他還將與越南國家主席武文賞、泰國總理賽塔、蒙古國總統呼日勒蘇赫、寮國國家主席通倫等分別舉行會見。

俄羅斯總統助理尤里·烏沙科夫先前指稱，俄羅斯支持中國的「一帶一路」倡議，這與俄羅斯建構大歐亞空間的倡議非常契合。

他還透露，普亭除了將與中方進行大規模和小範圍的會談外，還受邀在10月18日的開幕式上發表演說。他說，中俄領導人將以「屬於他們特有的友好和坦誠的方式」，討論雙邊務實合作和國際議程問題。

大陸外交部長王毅16日已在北京會見到訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅說，中國讚賞普亭高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量；拉夫羅夫說，普亭對和習近平會晤充滿期待。

大陸外交部副部長馬朝旭日前表示，已有來自140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，包括相關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士， 參加嘉賓報名人數超過4,000人。

在17、18日舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，包括17日下午先行登場的「一帶一路」企業家大會，以及18日的開幕式和各項分論壇。中國貿促會、大陸國務院國資委、大陸全國工商聯將於17日共同舉辦「一帶一路」企業家大會，將有1,200餘位代表參會，中外代表約各佔一半。

中國貿促會稱，參加此次「一帶一路」企業家大會的外方代表來自80多個國家和地區，其中包括20多位外長級官員、30多家外國商協會負責人和近60家世界500 強企業代表。根據議程，會上發言者包括大陸國務院副總理何立峰、香港特首李家超，外國企業代表則有沙烏地阿拉伯國際和水務公司董事長阿布納揚。