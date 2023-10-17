快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落馬的中行前董座劉連舸 第四任老婆竟是兒子前女友

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸因涉嫌受賄、違法發放貸款被捕。劉連舸不只貪，在他落馬後大陸網上也盛傳他還好色。香港《星島頭條》更指出，劉連舸第四任妻子還是自己兒子的前女友

據新華社16日報導，劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕抉定。該案正在進一步辦理中。

劉連舸現年62歲，2019年6月起任中國銀行黨委書記、董事長。進入中行前，劉連舸曾在大陸央行工作多年，2007年3月出任中國進出口銀行副行長，後並任行長。2018年6月，劉連舸進入中行擔任行長，次年6月就升任中國銀行黨委書記、董事長。

劉連舸今年3月31日落馬。在中共中央紀委國家監委網站10日7日發布的通報中，劉連舸除被指控大肆違規插手信貸項目、違法發放貸款；違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛等貪腐行徑外。

通報還指控劉連舸，「道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教」。《星島頭條》指出，大陸對官員違紀表述中的「道德敗壞」，據稱是指擁有三個或以上情婦。財新旗下的「金融一綫觀察」曾報導，早在人行工作期間，就傳出劉連舸經常晚上叫女下屬去辦公室「談心」。

報導稱，劉連舸在進出口銀行時，也有一位人盡皆知、外語很好的「女朋友」。在中行任職時，劉連舸第四度結婚，其第四任妻子據稱還是其「直系親屬的前女友」，曾託他安排工作，此後仍緋聞不斷。《星島頭條》直指，所謂「直系親屬的前女友」，就是劉連舸兒子的前女友。

事實上，在劉連舸3月底落馬後，關於劉連舸娶了自己兒子前女友的消息就在大陸網上廣泛流傳。部分文章甚至指出，劉連舸第四任妻子其實是自己兒子的未婚妻。

女友 中國銀行 貪汙

延伸閱讀

影／蘋果i15大陸銷售不如預期 庫克突訪成都搶救人氣

大陸下架《崇禎：勤政的亡國君》 書商稱：因印刷問題

美本周更新半導體出口管制規定 輝達搶進大陸…踢到絆腳石

美擴大封鎖對大陸銷售AI晶片政策 承啟、麗臺將成苦主

相關新聞

普亭飛抵北京 可能與習近平就最敏感的問題單獨會談

俄羅斯總統普亭17日上午已飛抵北京出席一帶一路論壇，並預計將與大陸國家主席習近平會談。據俄羅斯衛星通訊社報導，中俄領導人...

落馬的中行前董座劉連舸 第四任老婆竟是兒子前女友

中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸因涉嫌受賄、違法發放貸款被捕。劉連舸不只貪，在他落馬後大陸網上也盛傳他還好色。香港《星島...

英國前相布萊爾訪華 陸籲中英國際事務合作

大陸國家副主席韓正與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅16日分別在北京會見英國工黨前領袖、前英國首相布萊爾（Tony ...

一帶一路10年 北京調整戰略、鎖定拉美自然資源

中國「一帶一路」倡議至今10年，擴大在拉丁美洲影響力也是重點之一，專家分析，隨著中國經濟放緩及與歐美關係緊張，北京轉採取...

中東局勢、以巴衝突…一個週末 王毅的四通電話

10月14日、15日，這一個週末，中共中央政治局委員、外交部長王毅打了4通電話。毫無意外，儘管4個電話是打給4個不同國家的外長，但議題只有一個——中東局勢、巴以衝突。

習近平走訪毛澤東「楓橋經驗」發源地 日媒憂是二次文革序曲？

「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」位於江蘇省蘇州市城西閶門外5公里的楓橋，因唐朝詩人張繼的《楓橋夜泊》而聞名。 新華社報導，今年是毛澤東批示學習推廣「楓橋經驗」60周年，但此楓橋非彼楓橋，也不是因為優美而著名，反而是因為造成的社會氛圍而惡名昭彰。 毛澤東下令將「楓橋經驗」推廣到全中國大陸後的兩年半後，1966年5月，「文化大革命」登場。中國大陸國家主席習近平今年9月20日來到「楓橋經驗」發源地浙江省諸暨市楓橋鎮，參觀「楓橋經驗陳列館」，瞭解新時代「楓橋經驗」的生動實踐。日本講談社的《週刊現代》質疑，搞不好這可能是二次文革的序曲……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。