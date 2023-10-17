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共艦追逐菲艦 中業島水域對峙

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
菲律賓軍方呼籲中國停止在南海的各項「不安全行為」，中國外交部發言人毛寧今天說，菲律賓是非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。歐新社
菲律賓軍方呼籲中國停止在南海的各項「不安全行為」，中國外交部發言人毛寧今天說，菲律賓是非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。歐新社

中菲南海水域爭執再起，這回爭執處從先前的仁愛礁（仁愛暗沙）、黃岩島（民主礁）轉到中業島附近水域，中菲海軍軍艦對峙追逐，並互以廣播喊話、嗆聲。

仁愛礁、黃岩島總體為中方控制，但菲律賓二十四年前將一艘報廢的軍艦馬德雷山登陸艦「坐灘」在仁愛礁上，形成菲方據點。中業島目前則為菲方控制。

俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任Enrico Gil Ileto表示，十月十三日，菲海軍「本格特」號向中共海軍「攀枝花」艦發出警告和連續無線電喊話，因該艦以八十公尺的距離跟蹤「本格特」號，並試圖在中業島西南五點八海里處（約十點七公里），以三五○碼（約三二○公尺）的最近點，越過「本格特」號船頭。

菲方稱，跟蹤發生在當日下午一時四十分至五時四分，「本格特」號在前往司令礁站執行定期輪換和補給任務的途中。

Ileto說，菲方船員透過無線電喊話，指稱中方違反避碰規則，並要求中國船隻避開「本格特」號。

但據報導，中共「攀枝花」艦並未改變航向，而是基於「十段線」予以回應。

大陸外交部發言人毛寧回應，稱中業島是中國領土。菲方非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。中國軍艦在中業島附近海域航行巡邏，合理合法。

軍艦 海軍

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