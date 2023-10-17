普亭訪陸在即 將與習近平單獨密談

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今明兩日在北京登場，中國大陸外交部長王毅昨在北京會見俄羅斯外交部長拉夫洛夫，為中俄領導人會唔（習普會）預熱。拉夫洛夫昨向王毅表示，普亭對與大陸國家主席習近平會晤，充滿期待。俄媒引述克里姆林宮稱，普亭訪中日期已定，將及時發布，且普亭在中國將與習近平「單獨密談」。

根據論壇議程，今日將先舉行企業家大會，明日上午在北京人民大會堂舉行高峰論壇開幕式，習近平將會發表主旨演說，並與訪中的各國代表舉行雙邊活動。

儘管北京當局稱已有逾一三○個國家代表出席，但各界都聚焦在親自出席的普亭身上，這也是他在俄烏開戰後，首次出訪世界主要強國。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇昨召開首場記者會，在新聞中心同步播放，有大批大陸媒體，以及非洲、中亞、中南美洲國家媒體參加。記者陳政錄／攝影

俄羅斯衛星通訊社昨引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，普亭訪中日期已經確定，克宮將及時發布相關消息。他還稱，儘管有許多客人將出席「一帶一路」論壇，但普亭是主要客人，「將與習主席找時間單獨密談」。

王毅昨在北京釣魚台國賓館會見拉夫洛夫，王毅表示，今年是習近平提出「一帶一路」倡議十周年，具有承前啟後的重要性。中方讚賞普亭高度評價並支持共建一帶一路，歡迎俄方繼續積極參與。明年是中俄建交七十五周年，雙方要規畫好紀念活動，深化策略互信，鞏固傳統友誼。

拉夫洛夫表示，俄中雙邊關係維持正向發展動能。俄方期待與中方保持密切策略溝通，深化各領域務實合作。「一帶一路」成為促進國際合作重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也助力歐亞大陸互利合作。

他並稱，普亭對赴中國大陸與習近平會晤和與會，充滿期待，相信本屆高峰論壇將會成功。

雙方並就加強聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作進行戰略協調。

王毅表示，中方願與俄方一道，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義；加強上合組織團結協作，積極發出上合聲音。中方支持俄國明年輪值金磚主席國工作，將金磚機制打造為南南合作的主要平台，最廣泛凝聚國際共識，共同維護發展中國家和新興經濟體正當權益。

大陸外交部此前就本屆一帶一路高峰論壇稱，迄今已有逾一三○個國家、三十多個國際組織的代表確認與會，將發布多邊合作成果文件清單、務實合作項目清單，總結出期間三場高階論壇、六場專題論壇成果。企業家大會上，中外企業將商簽一批合作項目。