中菲軍艦南海對峙追逐 互以廣播喊話

中菲南海水域爭執再現一樁，這回爭執處從先前的仁愛礁、黃岩島（民主礁）轉到中業島附近水域，中菲海軍軍艦對峙追逐並互以廣播喊話。

仁愛礁、黃岩島總體為中共控制，但菲律賓24年前將一艘報廢的軍艦馬德雷山登陸艦「坐灘」在仁愛礁上，形成菲方據點。中業島目前為菲方控制。

俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任 Enrico Gil Ileto表示，10月13 日（週五），菲海軍「本格特」號向中國海軍「攀枝花」艦發出警告和連續無線電喊話，因為該艦以80公尺的距離跟蹤「本格特」號，並試圖在中業島西南5.8海里處以350碼的最近點越過「本格特」號船頭。

菲軍方稱，跟蹤發生週五下午1時40分至5時04分，「本格特」號在前往司令礁站執行定期輪換和補給任務的途中。

Ileto說：「菲方船員在無線電喊話中稱中方違反避碰規則，並要求中國船隻避開「本格特」號」。

報導稱，中國「攀枝花」艦並未改變航向，而是基於「十段線」予以回應。

中業島是南海第二大自然島礁，原本屬於中華民國，上面還有中華民國海軍於1946年前往立碑「中業艦於此」。

但1971年7月，中業島上的國軍為躲颱風撤退至太平島，菲律賓部隊趁機侵占。據海軍陸戰隊司令部出版的「陸戰薪傳」第二集第155頁記述，當天運送新部隊抵達中業島的海軍支隊發現菲律賓海軍陸戰隊正在登島，支隊長郝德雲上校馬上下令76毫米艦炮準備開炮，一小時內就能將上島的菲軍全部殲滅，卻忽然接到上面的命令：不挑戰，部隊改運太平島。海軍只好眼睜睜看著中業島落入菲律賓之手。

當時中華民國與中共正為聯合國席位進行爭奪戰，放棄中業島是因，中華民國需要友邦菲律賓在聯合國的投票支持。