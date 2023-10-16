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為習近平、普亭會面暖身 王毅見俄外長拉夫羅夫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日上午在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／取自微博@CGTN記者團）
中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日上午在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／取自微博@CGTN記者團）

綜合陸媒報導，在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開前，中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日上午在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，這也被視為為中俄雙方領導人會唔進行預熱。

香港經濟日報報導，拉夫羅夫會後向俄媒表示，中俄兩國領導人本周的會晤將討論到中俄合作的各方面議題，俄方認為中國「一帶一路」高峰論壇對促進歐亞合作至關重要。

俄羅斯總統普亭預計稍後抵達並出席17日的高峰論壇，並與大陸國家主席習近平會晤，尋求加深俄中之間的「無上限」夥伴關係。

對於習近平與普亭會面，外界關注五大看點：一是大陸國防部長李尚福已超過六周未公開露面，大陸觀察人士關注誰將在與俄羅斯軍方官員的合作會談中發揮主導作用；二是外界仍關注中方是否對俄輸送戰爭武器；三是普亭和習近平表現出的親密友誼關係；四是中俄能源合作；五是中俄之間不斷提升的貿易關係。

不過，也有分析認為，中國大陸對與俄羅斯簽署額外的協議不感興趣，至少不會公開簽署，而大陸防長李尚福的去向不明亦為兩國軍事合作增加難度。

中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日上午在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，為中俄雙方領導人會唔預熱。（圖／取自微博＠CGTN記者團）
中共中央政治局委員、大陸外長王毅16日上午在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，為中俄雙方領導人會唔預熱。（圖／取自微博＠CGTN記者團）

俄羅斯 普亭 習近平

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