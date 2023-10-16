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陝西高調紀念習近平之父110歲冥誕 盛讚習仲勛偉大

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陝西省紀念習仲勳誕辰110周年座談會15日在渭南市富平縣舉行。（圖／取自陝西日報）
陝西省紀念習仲勳誕辰110周年座談會15日在渭南市富平縣舉行。（圖／取自陝西日報）

15日為大陸國家主席習近平之父習仲勛110歲冥誕，陝西當日高調舉辦座談會。陜西省委書記趙一德在會上盛讚習仲勛是「中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人」。趙一德並稱其「為中國人民解放事業和新中國誕生，建立了不可磨滅的歷史功勛」。

據陝西日報報導，這場座談會在習仲勛的故鄉陝西省渭南市富平縣舉行，習近平的弟弟習遠平代表習近平出席並講話。習遠平轉達習仲勛之妻齊心「對家鄉人民的親切問候」。

習遠平說，習仲勛13歲入團，15歲加入中國共產黨，懷揣著初心和使命為共產主義奮鬥終生。「他的大愛，體現在對黨的無限忠誠，體現在始終不渝的人民情懷，體現在對祖國的無限熱愛」；「對他（習仲勛）和革命先輩的最好告慰，就是要不忘初心、牢記使命，沿著社會主義現代化國家建設的偉大征程闊步前進」。

《陝西日報》和廣東的《南方日報》等地省級黨委機關報，15日都刊登大篇幅文章紀念習仲勛110歲冥誕。星島日報指出，大陸官方對舉辦已故領導人誕辰紀念活動有嚴格規定，分為四個等級。第一等為毛澤東；第二等是周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲；第三等是曾任政治局常委、國家主席等正國級；第四等是副國級領導人。

報導稱，習仲勛生前曾任副總理、政治局委員、全國人大副委員長，屬副國級領導人，「誕辰紀念活動可以在逢五十、逢百周年時舉行」，不過地方層面則沒有明確規定。

陝西省委機關報《陝西日報》15日在頭版全版刊登《「從群眾中走出來的群眾領袖」》的紀念長文，廣東省委機關報《南方日報》則在要聞第二版全版刊登《潮起珠江，緬懷習老》的長文。

十年前習仲勛100歲冥誕，大陸至少有三個省分舉行紀念活動，中央電視台還播放了一部六集電視紀錄片，大陸官方也發行了紀念郵票。當年是習近平出任大陸國家主席的第一年。

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