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專家：中俄關係 北京漸居主導

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

俄羅斯總統普亭即將前往中國大陸並會見大陸國家主席習近平，希望與中方建立更緊密的聯繫。外媒報導指出，有鑑於俄羅斯對中國依賴日漸加深，專家認為，在中俄關係中，北京的主導地位愈來愈強。

德國之聲報導，自從入侵鄰國烏克蘭使俄羅斯陷入國際孤立以來，普亭對中國的戰略依賴與日俱增。開戰之後，普亭幾乎沒怎麼出過國門，這次訪問北京，將是他自俄烏戰爭以來首次出訪世界主要強國。

據報導，中俄兩國今年貿易額飆升至俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高水準。根據中國海關的數據，去年中俄雙邊貿易額達到創紀錄的一九○○億美元，雙方承諾今年將達到兩千億美元。

中國進口大量俄羅斯石油，為莫斯科帶來一線生機，正好彌補國際制裁給莫斯科帶來的經濟缺口。

智庫大西洋理事會全球能源中心高級研究員韋伯斯特告訴法新社，在（俄羅斯）整個入侵過程中，北京一直保持著「親俄中立」的姿態，向莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命性軍事援助。

習近平和普亭之間的關係是兩國夥伴關係不斷深化的核心，但他們的聯盟也是在共生的需要中形成的，雙方都視對方為共同反對西方主導地位的必要堡壘。

專家表示，如果俄羅斯局勢惡化，北京可能會改變策略。

智庫歐洲對外關係委員會政策研究員巴楚斯卡分析，中國不希望看到一個被大幅削弱的俄羅斯，如果它意識到莫斯科可能會輸，它或許會加碼對俄羅斯的支持。

俄羅斯 北京 普亭

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