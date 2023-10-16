普亭挺一帶一路 稱中俄設想契合

中國大陸將在十七至十八日於北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，預計出席論壇的俄羅斯總統普亭在莫斯科接受大陸官媒央視專訪，肯定大陸國家主席習近平十年前提出「一帶一路」倡議，並稱「一帶一路」沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會。普亭還形容習近平是世界公認的領導者，「只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議」。

今年是習近平提出「一帶一路」倡議十周年，即將登場的「一帶一路」國際合作高峰論壇，無疑是大陸今年最重要的一場「主場外交」，據稱已有逾一三○個國家代表出席，其中最受關注的當屬普亭，以及屆時中俄元首舉行「習普會」。

普亭在央視專訪中談到與習近平的交往。普亭稱，習近平是世界公認的領導者之一。習不是根據一時一勢來作決定的領導人，會對情勢進行分析評估，並著眼於未來做出長遠考慮。這就是真正的世界領袖與我們稱之為「臨時工」的人之間的差異。「臨時工」只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平是個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴。

普亭提到，他與習近平會面四十多次，並有許多愉快的記憶。有次會面非常愉快，習當時訪問俄羅斯，他們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在平靜和友好氣氛中，他們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。不久前的三月，習又一次來訪，同樣是非常務實的訪問，對俄中關係未來發展具有非常重要的意義。所以希望當他們在中國會面時，這項傳統能夠延續。

針對一帶一路倡議，普亭表示，十年前，習近平提出共建「一帶一路」倡議恰逢其時，並已取得積極進展。該倡議沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會，在他看來，這就是一帶一路與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

他還說，有些人將其視為中國征服別人的企圖，但事實並非如此。俄羅斯看到的是合作的願望，所以歡迎習近平的這項倡議，願與中國一道努力；俄羅斯自身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，例如建設大歐亞，與中國的一帶一路倡議完全契合，參與國將實現互惠互利。

至於金磚國家合作機制從原來的五國擴增為十一國，普亭認為，多極世界是自主產生的，所有加入金磚的國家都支持構建多極化世界的理念，誰都不想成為另一個國家的附庸，所有人都想要平等的關係。