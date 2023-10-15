一帶一路成果豐 卻令多國陷債務危機

中國的「一帶一路」援助計畫，有145國參與，且幫助巴基斯坦、斯里蘭卡等南亞國家啟動基礎建設，但隨著中國經濟放緩，還有西方加入競爭，能否維持原來的成果？《英國廣播公司》15日報導還提到，斯里蘭卡、尼泊爾等國家如今多陷入債務危機，且如馬爾地夫、巴基斯坦等地頻傳當地官員在援助案貪污下，各界並不看好「一帶一路」能繼續順利推動。

協助興建基礎建設

根據《英國廣播公司》報導，中國過去10年推動「一帶一路」倡議計畫，對開發中國家進行援助，目前有超過145個國家與中國簽訂「一帶一路」，援助內容包括基礎建設、港口與道路等，其中最大的計畫就是600億美元的「中巴經濟走廊」，要協助巴基斯坦興建鐵路、公路與油管等建設。

這對於雙方都有好處：中國可以從陸路直接獲得石油，避免走印度洋的航程與風險，巴基斯坦則可擴大與印度對抗的本錢。但以巴基斯坦的瓜達爾港為例，該港至今仍沒有貨輪進出的跡象，形同蚊子館，而巴基斯坦也面臨外債高築、通貨膨脹與經濟衰退的困境。

南亞國家負債累累

該國還必須要在7月向代表西方的國際貨幣基金組織（IMF）求援，才勉強獲得30億元的援助貸款，但巴基斯坦欠了至少1千億美元的外債，其中有3分之1就是中國造成的；且不只巴基斯坦，尼泊爾、斯里蘭卡與孟加拉等國，他們都發現「一帶一路」的計畫開始有干涉內政與侵害主權的疑慮。

由於中國自2008到2021年借了2400億給22國，但因中國銀行本身也負債累累，讓中國更難對借貸的開發中國家減免債務，以斯里蘭卡為例，該國至今還在還利息，而開發中國家也發現自己身陷「債務陷阱」，對中國的不滿也逐漸上升。隨著中國介入南亞程度上升，印度、日本等國也開始推出新的投資方案，做為制衡中國的手段。

西方改變援助方案

印度德里社經中心外交與安全政策學者薩維爾表示，南亞國家現在重新衡量中國、印度、日本、歐盟與美國給他們的貿易合作方案或援助計畫，加上中國的債務風險與經濟放緩，都可能會讓「一帶一路」的範圍與效應逐漸下降。

但《路透社》提到，掌握阿富汗的塔利班恐將加入一代一路，將於下周的一帶一路峰會上宣布，這也顯示中國與西方的南亞競爭仍持續進行中。

【更多精采內容，詳見 】