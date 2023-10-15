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普亭盛讚「一帶一路」：沒有強迫 而是提供機會

聯合報／ 大陸中心／即時報導
俄羅斯總統普亭接受央視專訪時，高度肯定大陸國家主席習近平十年前提出的「一帶一路」倡議。（取自央視網）
俄羅斯總統普亭接受央視專訪時，高度肯定大陸國家主席習近平十年前提出的「一帶一路」倡議。（取自央視網）

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇17日至18日將在北京舉行，預計出席論壇的俄羅斯總統普亭在莫斯科接受央視專訪時，高度肯定大陸國家主席習近平十年前提出的「一帶一路」倡議。普亭稱，「一帶一路」沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會，這是「一帶一路」倡議與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

根據央視新聞報導，普亭表示，十年前，習近平提出共建「一帶一路」倡議「恰逢其時」，並已取得積極進展，因為該倡議旨在匯聚各國之力，實現共同發展的目標。

普亭說，「我們看到有些人將其視為中國征服別人的企圖，但我們看到事實並非如此。我們看到的是合作的願望，所以我們歡迎習近平主席的這一倡議，願同中國一道共同努力，推進該倡議的實施。我們自身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，例如，建設大歐亞，這些與中國的『一帶一路』倡議是完全契合的。」

對於「一帶一路」倡議十年來為全球發展帶來了那些改變？普亭表示，在他看來，中方所提出的合作理念主要優勢在於，在合作框架內，沒有人把任何東西強加給他人。所有工作都是在探索，不僅是尋求可接受的解決方案，也尋找各方為實現共同目標都可以接受的項目和方法。

普亭指出，這就是現階段在習近平領導下，中國與其他國家交往的獨特之處，沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會；而且即便出現困難，也總能積極找到解決方案。在他看來，這就是習近平提出的共建「一帶一路」倡議與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

針對金磚國家合作機制從原來的五國擴增為11國，普亭認為，多極世界是自主產生的，這得益於很多國家尤其是中國的潛力增強。在亞洲，印度和印尼在發展；拉丁美洲很多國家，如巴西也在發展；俄羅斯則正在重新站起來，並變得更加強大。

普亭表示，所有加入金磚的國家都支持構建多極化世界的理念，「誰都不想成為另一個國家的附庸，所有人都想要平等的關係」。在金磚擴員和加強機制、鞏固國家間關係的框架下，透過共同努力，將能加快實現構建多極化世界的目標。

外界普遍認為，自從入侵烏克蘭後，俄羅斯因陷入國際孤立，導致普亭對中國的戰略依賴日益加深。吉林大學助理教授杜本（Bjorn Alexander Duben）接受法新社訪問時表示，中國在兩國關係中的主導地位已大大增強，尤其俄羅斯與中國的經濟交往正逐漸轉變成一種直接的依賴。

普亭 一帶一路 習近平

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