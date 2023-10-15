一帶一路峰會 普亭將訪陸談本幣結算

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭表示，他下周訪中的主要議題是在習近平的「一帶一路」倡議下進行合作。他說，這是一次大型的活動，在與中國會談時，將討論能源新路線，推動本國貨幣結算。

報導指，普亭將出席十七、十八日在北京舉行的「一帶一路」倡議十周年紀念活動，在出訪中國前，先走訪了吉爾吉斯，這是俄烏戰爭開打以來，他被國際刑事法院發出逮捕令後首次出訪。

他指出：「俄羅斯，當然，有意發展我們的大歐亞夥伴國、歐亞聯盟的倡議。我們把所有與我們中國朋友的這一切結合在一起來實現共同的發展目標。」

普亭表示，在中國進行會談時將討論能源新路線，推動本國貨幣結算，本國貨幣結算正快速成長。他表示：「雙邊關係在發展。今年兩國肯定能達到二千億美元的貿易額。兩國主要合作方向包括金融關係，進一步刺激本幣結算；本幣結算規模成長很快。高新技術領域有很好的前景，在能源領域我們會探討新路線。總之，有很多議題。」