王毅籲博雷利：中歐應掃清合作障礙

大陸外長王毅十三日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對話，他呼籲雙方要「妥善處理分歧，掃清合作障礙」。博雷利談到台灣問題表示，贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢。

據大陸外交部官網消息，王毅呼籲雙方通過戰略對話，「夯實政治互信，避免誤解誤判」。他強調，要為年底前的中歐領導人會晤作好充分準備，推進對話合作，反對「脫鉤斷鏈」；妥善處理分歧，掃清合作障礙。此外他表達了對歐盟「去風險」、對大陸電動車反補貼調查的關切，敦促歐盟避免保護主義做法，審慎使用貿易救濟措施。

博雷利則表示，歐盟「不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定」；雙方可推動改革世界貿易組織，「避免世界分裂為兩個陣營，這不符合任何一方的利益」。

另據歐盟駐北京代表團官網消息，博雷利在北大演講時示警，歐盟與大陸間的信任已遭「侵蝕」，尤其是俄烏戰爭以來，歐洲人認為北京未用其獨特影響力說服俄國停止侵略，他並將歐盟對大陸貿易逆差歸咎於歐洲企業進入大陸市場時面臨的「困難」。

就台灣議題，博雷利重申歐盟「三個不得、三個得以」立場，包含不承認台灣是一個獨立國家；反對任何一方的恐嚇、脅迫和挑釁；不使用武力；贊成與台灣建立雙邊關係（但不意味在政治上承認台灣是獨立國家）；贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢；贊成保持溝通管道對防止誤解和緩和局勢至關重要。

大陸國家副主席韓正也於十二日會見博雷利，他表示中歐沒有根本利害衝突，沒有地緣政治矛盾，雙方共識遠大於分歧，合作遠大於競爭。大陸願與歐方加強高層對話和各級別交往，對共同關心的問題真誠、深入開展溝通，進一步增進雙方理解和互信。

香港南華早報十三日刊出署名博雷利文章，博雷利指出，台灣是歐中關係中另一個重大安全問題。他強調，歐洲的立場很明確，歐洲對與台灣的雙邊關係表示同意，而這不意味著承認台灣是獨立國家。此外，歐洲同意透過有意義和公開的對話解決緊張局勢，不接受任何方面的恐嚇、脅迫和挑釁，亦反對使用武力。