兩岸觀策／以色列或巴勒斯坦？台灣的認同尷尬

以色列被哈馬斯襲擊後，腥風血雨的報復接踵而至，以色列防長加蘭特誓言將哈馬斯從地球上抺去；他宣布全面圍困加薩走廊，巴勒斯坦人失去電力、糧食、燃料與飲水；但更引人關切的是，他使用了一個刺眼與不當的詞彙描述巴勒斯坦人與哈馬斯組織，說以色列正在與「人形動物」（human animals）作戰。

人形動物的意涵是：這是只具有像人的外在形體，但本質及內心率如野獸的族類；而這一群體若在慘酷的屠戮中墮入死境，亦無須抱以任何一絲悲憫。

正如俄烏戰爭爆發時，烏克蘭是以「被侵略者」與「受害者」向全球尋求支援與認同，以色列亦復如此；譬如，加薩附近的一場音樂會據稱共有約二百六十人被哈馬斯殺害，這博得了多數人的同情，但以色列i24News的一位女記者報導了一則假新聞，說有四十個嬰兒被砍頭，卻讓外人質疑是在刻意賣慘！

不過，加蘭特憤怒的談話以及以色列部隊其後的雷霆行動，才真正迅速熔毀了這一「受害者」形象。一幢一幢被重砲擊中轟然而垮的大樓透過鏡頭傳送全球，加薩地帶數十年有如大型監獄的非人道處境反而從過去被刻意屏蔽的黑幕中，首次攤在陽光底下。

在以、巴之間，以色列的強大無庸置疑；以色列很難將烏克蘭的受害標記，疊印於己身。加薩被報復之後的慘狀，已徹底顛覆了這場衝突最初的印象；加薩成為一年半前亞速海邊上馬里烏波爾的化身，更多人開始領悟，巴勒斯坦其實才是烏克蘭，而以色列正將自己與莫斯科等同起來。聯合國的譴責正在擴大這個認知，斷水、斷電、切斷糧食、醫藥，是徹底的人道災難。

被這場戰爭冷落的澤倫斯基向以色列提出往訪要求，他擔憂的是烏克蘭在這場以巴衝突中被拋諸腦後，以色列也可能想讓澤氏到訪，好分潤一些烏克蘭的受害光環；但就算澤倫斯基到了加薩的那堵圍牆附近走一遭，也已無法讓以色列與烏克蘭畫上等號，因為以色列的地面部隊可能正在挺進加薩，進行無差別掃蕩；以、烏唯一相同的地方，只剩他們都有美國支持，如此而已。

這不由得讓人想起台灣，台海若是爆發戰事，台灣確實會跟烏克蘭、以色列處於同一陣列，亦即，都將有美國在背後撐腰。不過，從以色列無法複製烏克蘭擁有的同情即可推知，台灣獲得的支援也難與以色列同日而語。台灣既沒有滿布於美國政經、娛樂圈中的猶太勢力，更不與美、以共享同一位神，台灣在華府眼中，只有一些地緣利益。

令台灣尷尬的是，在這場以巴衝突中，台灣喪失了認同的對象，不能再像挺烏克蘭那般義無反顧。這場戰役中，以色列位屬台灣長年孺仰的美西方自由陣營；但在角色上，巴勒斯坦卻更像台灣自我定義下的纖弱受迫者，況巴勒斯坦的建國夢，台獨追尋者恐也頗戚戚然！

有人作過基因研究，巴勒斯坦人可能就是羅馬皇帝哈德良強迫猶太人千年大流散後，仍留在祖地的猶太人後裔，以巴實是失散的兄弟。但如今，以巴卻在各自的國族主義下，成了怒目圓睜的世仇。兩岸歧異絕不等同於以巴紛爭，但至少可以學得深刻的教訓：絕不要讓國族主義成為引燃戰爭的火藥；而肆意鼓吹一種人造的國族主義，更屬罪無可逭。