波瑞爾：中國應糾正歐中經貿失衡 否則去風險速度更快

正在大陸訪問的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾13日赴北京大學演講時表示，歐盟與中國之間的信任已被侵蝕，中國應糾正與歐洲間的經貿失衡關係，否則歐洲去風險速度會遠超預期。

綜合外電，波瑞爾13日在北京大學發表演講稱，「信任是任何人際關係的核心」，但歐盟與中國間的共同信任「已經被侵蝕」，他強調關係需要被修復，「我們必須努力重建這種信任」。

波瑞爾指出，歐中在很多方面存在分歧，既是合作夥伴，也是競爭對手，但不存在敵意，脫鈎並不可取。他又指，他對中方提出的問題是「如何令雙方互相依賴的關係減少衝突」，又稱中國及歐洲比過去任何時候都更需合作。

就歐中貿易議題，波瑞爾表示，歐盟與中國之間的貿易失衡不僅是數量上的，而且是「質量上的」，「這影響了我們享有比較優勢的行業」。他進一步指出，問題的根源不僅僅是生產力的差異，原因是歐洲公司在進入中國市場時遇到持續困難的結果。

波瑞爾強調，中國和歐盟應找出共同基礎，糾正雙方經濟及貿易關係中的不平衡，以符合共同利益，否則公眾輿論會加強對政治領袖施壓，要求他們脫離中國，令去風險化進程遠超預期地加速。

在台灣問題上，波瑞爾重申歐盟不支持「台獨」，但也反對任何恐嚇、脅逼、挑釁及武力，至於歐盟對台的雙邊關係，並不代表政治承認「台獨」。

在烏俄戰爭上，波瑞爾表示，歐洲人認為中國無利用獨特的影響力說服俄羅斯停火。他強調，不是要中方採取與歐盟相同的立場，但可以加大對烏克蘭的人道援助，改善在歐洲的形象。

波瑞爾於12日抵達上海，展開訪華之旅。他首先與上海企業代表會面，並在當天於社群平台發文表示，這是一次「啟發性的交流」。13日波瑞爾轉往北京，先是在北大發表演說，隨後與大陸外交部長王毅共同主持中歐高級別戰略對話，兩人於會上同意籌備雙邊領導人年底前會晤。

波瑞爾今年曾兩度延後訪華行程，一次是4月因他感染冠病而無法成行，第二次是在7月被大陸官方臨時推遲訪問行程，外界推測與時任大陸外長秦剛「消失」一事有關。