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普亭談一帶一路峰會：將與中國談能源新路線、本幣結算

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
普亭談在出席一帶一路峰會的議程。圖為普亭（左）與吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov，右）見面。 歐新社
普亭談在出席一帶一路峰會的議程。圖為普亭（左）與吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov，右）見面。 歐新社

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭在回答媒體問題時表示，他訪問中國的主要議題是在習近平的「一帶一路」倡議下進行合作。他說，早就討論過訪問中國的事情，已經宣布了。主要議題就是在中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議下進行合作，這是一次大型的活動。他表示，在與中國會談時，將討論能源新路線，推動本國貨幣結算。

普亭在出訪中國大陸前，先走訪了吉爾吉斯，這是他被因俄烏戰爭而被國際刑事法院發出逮捕令後首次出訪。

他指出，近年來這個一帶一路進程正在發展著，進行得非常活躍和順利。他補充說：「俄羅斯，當然，有意發展我們的大歐亞夥伴國、歐亞聯盟的倡議。我們把所有與我們中國朋友的這一切結合在一起來實現共同的發展目標。」

普亭表示，在中國進行會談時將討論能源新路線，推動本國貨幣結算，本國貨幣結算正快速成長。他表示：「雙邊關係在發展。今年兩國肯定能達到2,000億美元的貿易額，我是這麼希望的。兩國主要合作方向包括金融關係，進一步刺激本幣結算；本幣結算規模成長很快。高新技術領域有很好的前景，在能源領域我們會探討新路線。總之，有很多議題，希望時間能夠用。」

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫日前表示，俄羅斯總統普丁訪華的日期已經確定，克里姆林宮將在適當的時候通知日期。

另根據克里姆林宮周四發布的一份文件，普亭已指示俄羅斯政府提交一份建立穿過蒙古和中國西部的中歐亞運輸走廊的提案。文件稱，「研究建立貫穿蒙古和中國西部的中亞歐亞運輸走廊問題，並就建立該走廊的可能措施提出建議」。而該命令必須在2024年2月15日之前完成。根據該文件，俄羅斯總理米舒斯京將負責該倡議。

俄羅斯 普亭 一帶一路

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