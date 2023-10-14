李尚福未露面 劉振立傳接防長

中國大陸國防部長李尚福已超過六周未公開露面，路透十二日引述五名知情人士報導，中央軍委聯合參謀部參謀長、陸軍上將劉振立已成為新任防長的頭號人選。

有關人士還稱，有關任命可能在廿九日至卅一日在北京舉行的香山論壇前宣布，這不僅是防長人選明朗化，還促進美中軍事接觸，被視為兩軍關係回暖的跡象。

中國防長主要承擔外交職責，沒有直接指揮權，多位分析師及軍事參贊表示，若確實任命劉振立，可提升防長形象。由於劉擁有領導中央軍委聯合參謀部經驗，不僅是技術官僚，也使其他國家能與中國軍事行動及戰爭規畫的核心人物打交道。

中國國防部長李尚福（右二）疑似落馬，外傳可能由中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（左二）接任。美聯社

劉振立從基層一路按軍功晉升，也是近數十年來為數不多具實戰經驗的共軍高級將領。

資料顯示，一九八六年劉振立廿二歲時赴前線對越作戰，帶領連隊在敵前沿陣地堅守一年多，共卅六次擊退敵人進攻，以最小代價取得最後勝利。

劉振立於二○一四年二月至二○一五年七月，出任被稱為「萬歲軍」的北京軍區卅八集團軍軍長。其後任武警部隊參謀長、解放軍陸軍參謀長等職。從其履歷看，一直是軍方參謀各部的主官。

今年初大陸全國兩會期間，劉振立與李尚福、張升民成為中央軍委委員，李尚福則因涉及軍備採購案的貪腐落馬，仍在接受調查。消息指，在劉振立出任防長後，其中央軍委聯合參謀部參謀長空缺，將由空軍司令員常丁求接替。