香江風情／香港飄渺 謠言流言

香港經常會有「謠言」，有些很快被證實是假的，有些要過些日子才被證實是真的。香港市場周五有好幾個「謠言」，其中一個說「劉姓商人涉嫌違法被抓」，結果老闆姓劉的大公司京東，股價狂跌一成，還拖累港股恒生指數也大跌。

有人指斥香港是「謠言之都」，這話說得不符事實，可以說香港是「流言之都」，因為香港很多「謠言」，後來被證實是有根有據的「流言」，比如有關恒大，最早爆雷猜測就來自二○二一年的香港流言，連許家印被「控制起來」也最早在香港流出，再由外國通訊社去抄作業。

十月十三日有社交媒體簡體版的傳言，大意是說有劉姓商人在北京高檔酒店涉嫌嫖娼，被北京公安給抓了。傳言進了香港，就被猜作了劉姓商人是京東老闆劉強東。隨後京東發言人透過大陸社交媒體說，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，指是別有用心的人於京東相關新聞動態下發布有關謠言，以混淆視聽、操縱輿論。

雖然京東發言人試圖澄清，及表示已向公安報案，但未能止住京東在香港股市上股價狂跌，全日股價跌逾一成，還被認為是這天香港股市大跌的主因。現在看來，這一謠言的傳出，與這些天多間大證券行下調京東股目標價有關，下調京東評估的，包括大摩、野村、花旗，他們不看好京東第三季業績，調低京東收入、盈利預測以至目標價。

有關京東的「謠言」，在一定程度上救了「宇宙第一」地產商碧桂園，因為幾乎同期，還有另一個「謠言」，也來自簡體版社交媒體，大意是說楊姓女地產商被公安帶走調查。恒大許家印被抓事件熱了幾天後，市場在競猜「誰是下一個恒大」、「誰是下一個許家印」，競猜碧桂園排到最前。

碧桂園創辦人是楊國強，現在掌舵的楊家二女兒楊惠妍，號稱中國女首富。其實碧桂園這時正如熱鍋上的螞蟻，在許家印被抓後，傳說楊家父女都上陣籌錢，以防巨雷爆炸，包括以私房錢三億美金借給碧桂園還債，又在賣私人飛機籌錢等。

也許因此，有關楊姓女老闆被抓之說，很快消散，碧桂園在港股市場股價沒像京東跌那麼慘，但證券分析員提醒說，碧桂園爆雷的爆炸力，可能不比恒大小多少，這間公司如救火不力，最早在十月十七日正式債務違約。因為那天北京要辦「一帶一路」大事，官方可能不情願的出手相救，楊家父女也更不敢躺平。