中共機構改組 成立六年的「國務院金穩委」走入歷史

中共「黨和國家機構改革方案」三月公布後，持續進行組改。日前官方宣布央行、工信部、生態部、衛健委與社科院等五個部門調整，將原先設在央行的大陸國務院金穩委辦公室，劃入中央金融委辦公室；同時大陸科技部的諸多職責也併入其餘部委。

根據中共中央編委辦官網十二日公布的文件，原先設在中國人民銀行（大陸央行）、僅成立六年的「國務院金融穩定發展委員會辦公室」撤銷，劃入中央金融委員會辦公室；同時也撤銷央行金融消費權益保護局，職責劃入金融市場司。至於監管金融控股公司、健全金融消費者保護制度之權，則劃歸新成立的國家金融監督管理總局。

工信部則將原本設於內的「國務院促進中小企業發展工作領導小組」及其辦公室撤銷，由該部中小企業局承擔相關工作；生態部撤銷「京津冀及周邊地區大氣污染防治領導小組」及其辦公室，大氣環境司不再加掛上述單位管理局牌子；官方生態環境保護督察工作機構也從辦公室更名為「協調局」。

衛健委原先所主管的老齡化政策、中國老齡協會被劃入民政部；至於中國社科院原由國務院委託代管的中國地方誌指導小組辦公室名稱減去「指導」二字，由社科院代中央宣傳思想文化工作領導小組管理。

而科技部原先主管的相關政策職能，已分別劃入工信部、生態部、衛健委。此前中共「黨和國家機構改革方案」提出重組科技部，並在黨中央成立中央科技委員會，委員會並於八月已召開首次會議。科技部日前已由電子與航太專家陰和俊擔任黨組書記，料將於月底接替王志剛擔任新部長。

至於金融領域，中共已預計成立中央金融委員會以及中央金融工作委員會。目前已揭露的高層有中央金融委辦公室副主任王江與夏先德等人，前四川省副省長李雲澤則已被任命為國家金融監督管理總局局長。