陸人行行長會見美聯準會主席、歐央行總裁 談央行合作

現任中國大陸國防部長李尚福疑似捲入軍購貪腐案，自8月29日以來就不曾公開露面。路透社12日報導，知情人士透露，中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，有望被任命為新任大陸防長。軍事分析家指出，劉振立的任命案可能在29至31日舉行的第10屆北京香山論壇前宣布，可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。目前華府已接受了中方的香山論壇邀請。

2023-10-13 12:17