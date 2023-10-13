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陸人行行長會見美聯準會主席、歐央行總裁 談央行合作
中國人民銀行（大陸央行）行長、大陸外匯管理局局長潘功勝，當地時間12日，在摩洛哥出席國際貨幣基金組織和世界銀行年會期間，分別會見了美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde），就央行合作等議題交換意見。
據大陸央行官網發布，潘功勝與美國聯準會主席鮑爾會晤，雙方就全球經濟金融情勢、中美央行合作等議題交換了意見。
另外，潘功勝也會見了歐洲央行總裁拉加德，雙方就全球經濟金融情勢、中歐央行合作、綠色金融等議題交換了意見。
彭博報導，美國財政部長耶倫日前表示，她計畫本周在上述同一場合，與潘功勝會面，希望能在有中國參與的債務減免談判中取得進展。兩人上一次見面是7月時在北京。
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