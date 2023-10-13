中印盼盡早解決西段邊界問題

大陸國防部昨天官網表示，九日至十日中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第廿輪軍長級會談。雙方就盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題進行了積極、深入和建設性溝通。

大陸國防部新聞稿還提到，在兩國領導人共同指引下，雙方坦誠、開放、前瞻性地交換意見，同意通過軍事和外交管道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。在此期間雙方同意維護中印邊境和平安寧。

此前雙方在八月十三日至十四日舉行第十九輪軍長級會談，相比之下，此次新聞稿的表述發生變化，尤其是官方指雙方溝通的邊界問題是「盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題」。這也是連續第二次在印方一側會談。

在兩次軍長級會談期間，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪於南非的金磚峰會期間有過「雙邊交流」，根據大陸官方說法，當時習近平是「應約」與莫迪交談，「雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見」，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。