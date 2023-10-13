王滬寧籲台胞社團反「台獨」

大陸昨天在北京舉辦第六屆台胞社團論壇，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧致詞指出，要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，並指實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥，實現「祖國完全統一」需要兩岸同胞攜手努力。

新華社報導，王滬寧表示，要堅定貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，擴大兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，團結廣大台灣同胞，攜手共創祖國統一和民族復興的美好未來。

王滬寧說，台胞社團論壇是加強兩岸民間交流合作、促進兩岸同胞心靈契合的重要平台。本屆論壇以「服務鄉親，溝通兩岸－推動兩岸關係和平發展，共促民族復興偉業」為主題，表達了海內外中華兒女期盼兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興的夙願，將促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸民間交流合作向更深層邁進。

王滬寧表示，希望廣大台胞社團看清歷史大勢，掌握兩岸關係發展正確方向，共同推動兩岸關係和平發展。要協助兩岸融合發展，讓更多台灣同胞共享大陸現代化建設的廣大機會與發展成果，不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國歷史的認同。

出席論壇的還有中共中央統戰部長石泰峰、大陸全國人大常委會副委員長鄭建邦、大陸全國政協副主席蘇輝、大陸全國台聯會長鄭建閩。代表台灣的有新黨主席吳成典、勞動黨主席吳榮元、大陸台青代表孫志全，以及海外台胞社團負責人代表潘玲榮等共約三百人參加。