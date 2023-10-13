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美將赴香山論壇 盼軍事對話

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國大陸主辦的防務論壇「北京香山論壇」即將於10月底恢復舉辦，美國官員將應邀參加。圖為上一次香山論壇2019年舉辦場景。（圖／取自香山論壇官網）
中國大陸主辦的防務論壇「北京香山論壇」即將於10月底恢復舉辦，美國官員將應邀參加。圖為上一次香山論壇2019年舉辦場景。（圖／取自香山論壇官網）

美國表示已接受邀請，將出席中國大陸於十月底舉行的年度安全論壇「香山論壇」。這是兩國軍事關係可能緩和的最新跡象。

路透報導，華府亟欲恢復與大陸軍事溝通。知情人士透露，北京已邀請美國國防部長奧斯丁出席十月廿九日至卅一日舉行的香山論壇。

不過，美國不會派奧斯丁出席這場論壇。這場論壇是北京對新加坡「香格里拉對話」的回應，大陸國防部長李尚福五月底出席香格里拉對話時拒絕與奧斯丁面對面會談。李尚福八月底起就沒在公開場合現身，外傳他因軍事裝備採購貪腐案接受調查。

路透報導，北京可能在香山論壇舉辦前，宣布由中央軍委聯合參謀長劉振立接替李尚福出任國防部長。

分析人士說，中方邀請奧斯丁與會，可能是反制美國批評中國一再拖延重啟軍事溝通的舉措，但也可能代表北京有意改善雙邊關係。美國眾議院前議長裴洛西二○二二年八月訪問台灣後，北京切斷美中大部分聯繫。

美國官員近期表示，「有限」的初步訊號顯示，雙方可能重啟較良好的軍事溝通。

五角大廈並未透露中方邀請對象或美方由誰出席，大陸駐華盛頓大使館也拒絕提供細節。

美國國防部在一份致路透聲明中說，他們「樂見」雙方代表有機會在香山論壇接觸，以確保擁有公開可靠的通訊線路和危機溝通管道。

聲明說，「國防部回應中國八月邀請國防部官員出席北京香山論壇一事，而國防部將按以往標準，派出相同層級的官員與會。」

香山論壇上次於二○一九年舉行時，美方派遣時任國防部副助理部長施燦德出席，是至今出席這場論壇的美國最高層級官員。二○一九年之前，美國通常指派大使館武官與會。

美國 國防部 北京

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