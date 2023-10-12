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蔡總統國慶重提「歷史事實」 陸委會解讀：不僅指1992年協商

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
蔡英文總統在10日中華民國112年國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話，罕見提到「歷史事實」，陸委會解讀，這不是只有指1992年兩岸協商過程。記者余承翰／攝影
蔡英文總統在10日中華民國112年國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話，罕見提到「歷史事實」，陸委會解讀，這不是只有指1992年兩岸協商過程。記者余承翰／攝影

蔡英文總統任內最後一次國慶演說，在兩岸論述上罕見重提2016年就職演說當中的「歷史事實」，這次是不是仍指涉「1992年兩岸兩會溝通協商達成的若干共同認知與諒解」？對此陸委會表示，這不是只有指特定兩岸之間曾經在1992年協商的過程，還有20多年來雙方累積很多的交流合作經驗。

蔡英文總統國慶談話，除了提到願意「與北京當局發展雙方可接受的互動基礎」之外，還包含「在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係」。此處所謂「歷史事實」是不是蔡英文數年前所曾提過的「1992年兩岸兩會溝通協商達成的若干共同認知與諒解」？

對此，陸委會副主委詹志宏12日在記者會上向本報記者回應指出，這「應該是要包括在2016年整體就職演說裡面的兩岸政策主張，都包括在這裡面」。

他指出，2016年蔡英文就職演說，「除了提到1992年兩岸兩會秉持相互諒解求同存異精神進行溝通，達成若干共同認知跟諒解外，特別提到1992年以來20多年雙都累積很多交流合作經驗，這些都應該值得共同珍惜，不是只有指特定的兩岸之間曾經在1992年協商的過程」。

另外大陸國台辦發言人陳斌華11日也對總統國慶談話發表評論，重申「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，搞「和平分裂」是癡心妄想，對此詹志宏則表示，蔡英文總統執政近八年來，政府始終信守承諾、維持兩岸現狀，一直主張要堅守「四個堅持」、要「自信沉穩」。

他強調，七年多來中共圖謀單方改變兩岸現狀，及威脅區域安全的挑釁行徑，整個區域都因中共因素而不安定，國際間也把「麻煩製造者」加諸在中共身上。他強調，和平是兩岸唯一的選項，維持現狀對大家都有利。

而陸委會也於12日發布新聞稿回應陳斌華的說法，除上述內容外還特別指出，中共企圖施壓台灣接受中共以「一中原則」為前提的「九二共識」，「政府和台灣人民絕不會接受此一矮化我國國家主權的無理主張」。

蔡英文 國慶 九二共識 陸委會 中共

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