捲共諜、洗錢案遭滯留4年…向心夫婦無罪確定 陸委會：他們「沒一句怨言」

因王立強舉報干預台灣大選而被滯留台灣近4年的向心夫婦，近日在判決無罪確定後，檢方未再上訴，確定可以離開台灣這處「境管」兩人4年的地方。而司法程序已走完，並未有共諜、洗錢的情況，陸委會表示，向心夫婦的聲明「沒有一句怨言」，且若是兩人有任何申訴需要協助，將會同海基會協助。

曾震驚2020年總統大選的「向心案」，歷經多年爭訟終於告一段落，司法體系並未認定向心是共諜、洗錢案也判無罪，向心夫婦被滯留台灣近4年，終於可以重獲自由，並於12日發出聲明向台灣再見。

此前陸委會曾就向心案指出會對《反滲透法》進行必要的法制強化工作，如今司法訴訟完成，陸委會是否有所評論？另外，向心夫婦遭滯留台灣近4年，如果要向我方政府申請賠償，陸委會是否將協助？

對此，陸委會副主委詹志宏12日在記者會上向本報記者回應指出，我們注意到向心夫婦在離開台灣前，透過律師有一個公開聲明，對律師、我們法院、媒體朋友、在台灣的醫生、朋友表示感謝，「沒有一句怨言」。

詹志宏提到，如果將來有任何申訴，他們應該向司法部門提出，由司法部門受理，「如果有任何需要協助的地方，我們會再會同例如海基會等單位，針對它們提出的需求做協助」。

向心案起源於2019年11月底，大陸籍男子「王立強」向澳洲媒體聲稱自己是中共間諜，工作主要是干預影響總統大選，而中國創新投資公司主席向心則是他的上司，他是被向心吸收從事間諜工作。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心、龔青夫婦離境，並以涉及《國安法》發展組織罪嫌疑重大為由，祭出限制出境處分。

但是「王立強」在澳洲申請政治庇護的案件，其後遭澳洲內政部拒絕，並捲入對澳洲民眾的詐欺案，澳洲法院仲裁庭最終就政治庇護案判決結果指出，「雖然有充分的理由擔心王立強返回中國後的遭遇，但還是不能給予政治庇護，因為他在入境澳洲之前就犯下嚴重的罪行」。

對於向心案，陸委會曾多次有過公開說法，除了表示尊重司法外，也提過會對《反滲透法》進行必要的法制強化工作，還曾指出台澳雙方已經展開司法合作，我方會以此機制來加強了解案情。