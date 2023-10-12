美軍P-8A巡邏機飛越台灣海峽 共軍批美方公開炒作
美國海軍第七艦隊12日表示，美國海軍一架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）反潛巡邏機今天在國際空域飛越台灣海峽。解放軍東部戰區隨後發布新聞稿，批評美方公開炒作此事，並強調將堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
美國海軍第七艦隊在官網發布聲明稱，美國根據國際法在台灣海峽執行任務，維護所有國家的航行權利與自由。
第七艦隊表示，P-8A海神式反潛巡邏機飛越台灣海峽，展現美國對自由且開放的印太地區承諾。美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。
解放軍東部戰區微信公眾號隨即以東部戰區新聞發言人施毅名義發布新聞稿指出，10月12日，美1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。
施毅強調，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。
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