歐盟外交高層將會王毅 陸學者呼籲明確中歐關係的邊界

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）應大陸外長王毅邀請，將於12日至14日訪問中國大陸，並舉行第12輪中歐高級別戰略對話。大陸學者指出，中歐目前尚未演變為全面戰略對抗，應在對話中明確雙方關係的邊界。

今年是中國大陸與歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，波瑞爾此行也是他出任歐盟外交和安全政策高級代表後首次訪問中國。據悉，波瑞爾還將前往北京大學發表演講。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純接受上海《澎湃新聞》訪問時表示，在當前形勢下，歐方盡管堅持對華「三重定位」（中國是合作夥伴、競爭者和制度性對手），但在面對自身經濟衰退、俄烏衝突、全球治理等問題上，顯然離不開中國，仍希望與中方進行溝通。

丁純說，從去年的德國總理蕭茲、歐洲理事會主席米歇爾、西班牙首相桑切斯，再到今年的法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，波瑞爾此次訪華其實是中歐一系列對話的延續。

他認為，作為歐盟外交與安全政策高級代表，波瑞爾應該來華，甚至早就應該來華。

《澎湃新聞》報導，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，當前對於中歐雙方來說，最為重要的議程便是預計於今年內舉行的「中歐峰會」，雙方都希望看到領導人之間恢復線下面對面的互動。

丁純認為，受疫情影響，中歐此前交流有所減少。隨著恢復接觸，雙方的首要任務是確定在哪些領域存在誤判或誤解，並在這一基礎上進一步溝通。盡管中歐可能難以在一些問題上完全達成共識，但雙方可以通過對話亮明自身觀點、摸清對方「底牌」，明確雙方關係中的邊界，嘗試達成一種雙邊的平衡。

不過，在波瑞爾到訪前，歐盟本月4日正式公告，將對來自中國的純電動車發起反補貼調查。歐洲議會日前也以絕對多數票通過「反脅迫工具法案」，聲稱將對半導體、人工智能、量子技術和生物技術等四個領域與各成員國進行集體風險評估。外界普遍認為，該法案主要就是針對中國而來。

對此，丁純指出，近年來歐盟對華政策中逐漸出現了泛安全化、泛政治化的趨勢，不僅提出「去風險化」的概念，同時推出一系列相應政策。但完全與中國「脫鉤」並不符合歐盟自身利益，在全球治理及熱點問題的應對上，歐方也無法忽視中方的作用。

丁純表示，歐盟對華的最新定位並非「一時興起」，而是長期反思的結果。2016年起，歐盟內部就有意見認為有必要調整對華政策。2019年，歐盟提出的對華「三重定位」則象徵著其對華政策發生了重大變化。

但丁純強調，值得注意的是，波瑞爾5月在義大利一場論壇上曾表示，中國崛起已成必然，無論歐盟與美國的關係多麼密切，歐方都應採取有別於美國的政策。波瑞爾還特別提到，中國可以在解決烏克蘭危機中發揮作用。

丁純稱，中歐關係受到整個國際局勢的影響，是多方互動的結果，因此也是一個動態的進程。鑒於歐盟不可能實現對華徹底「脫鉤」，遏制與合作並存將成為其對華策略的基本面。而與美國相比，歐盟對華戰略焦慮相對較弱，內部對華「去風險」立場也存在分歧，中歐目前尚未演變為全面戰略對抗，應在對話中明確雙方關係的邊界。