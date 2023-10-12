中印第20輪軍長會談 溝通「盡早」解決西段剩餘段問題

共軍與印軍2020年5月爆發邊境衝突後，在部分邊境地區持續處於對峙狀態，雙方近日完成第20輪軍長級會談，「就盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題進行了積極、深入和建設性溝通」。

根據大陸國防部官網12日消息，10月9日至10日兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第20輪軍長級會談。雙方就「盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題」進行了積極、深入和建設性溝通。

新聞稿還提到，在兩國領導人共同指引下，雙方坦誠、開放、前瞻性地交換了意見，同意通過軍事和外交管道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧。

此前雙方在8月13日至14日舉行第19輪軍長級會談，會後發布的聯合新聞稿指出，雙方圍繞解決中印邊界西段剩餘問題展開積極、深入和建設性溝通。在兩國領導人共同指引下，雙方以開放性和前瞻性方式交換了意見，同意通過軍事和外交管道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。

相比之下，此次新聞稿的表述發生了變化，尤其是官方指雙方溝通的邊界問題是「盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題」。這也是連續第二次在印方一側舉行會談。

在兩次軍長級會談期間，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）於南非的金磚峰會期間，有過「雙邊交流」，根據大陸官方說法，當時習近平是「應約」與莫迪交談，「雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見」，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。

而大陸駐印度大使館臨時代辦馬珈9月26日在「國慶招待會」上的致詞指出，「我們應準確把握彼此戰略意圖，相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌」；她強調，中印關係中很多問題是歷史遺留的，「解決起來需要較長時間」，並引用北宋政治家歐陽修詩句「得其大者可以兼其小」，喊話印度要「鞏固和發展兩國友好合作的大局，在此過程中做好具體問題的管控和解決，而不是讓具體問題這一『小局』定義雙邊關係」。