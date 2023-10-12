涉國安罪名遭扣3年 陸與澳回暖 釋華裔記者

澳洲總理艾班尼斯十一日證實，於二○二○年八月遭中國大陸以國安罪名關押的澳洲華裔記者成蕾已經獲釋，並返回墨爾本與家人團聚。成蕾獲釋被認為是中澳關係改善的指標性事件。

同一時間，據新華社報導，大陸駐澳洲大使肖千昨日在墨爾本出席活動時表示，中澳關係處在再出發、再啟航的重要時刻，要維護好兩國關係穩定向好的勢頭，推動中澳關係不斷改善和發展。

現年四十八歲的成蕾出生於湖南岳陽，十歲就隨父母定居澳洲，她被捕前是央視旗下CGTN的記者和主持人。

成蕾是在二○二○年八月十三日，突然被大陸國安人員從她在北京的家中帶走。二○二一年二月五日，大陸以「涉嫌為境外非法提供國家秘密罪」為由將其正式逮捕。二○二二年三月卅一日，成蕾在北京接受法院閉門審理。

澳洲政府曾多次對成蕾被捕表達關切，成蕾也被認為是中澳關係惡化下的犧牲品。

在成蕾獲釋後，大陸國安部微信公眾號昨也發布新聞稿，透露成蕾被捕原因。新聞稿稱，成蕾原系大陸媒體聘用人員。二○二○年五月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家祕密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，於二○二○年八月對成蕾依法採取刑事強制措施。

新聞稿表示，成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑二年十一個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。

美國之音引述分析人士看法指出，成蕾獲釋是中澳關係的突破，但兩國之間仍存在分歧。

肖千昨日在墨爾本出席一場論壇時表示，中國把澳洲看作朋友，澳洲也沒有任何理由把中國看作威脅。中國是澳洲最大貿易伙伴，務實合作惠及兩國人民，未來合作前景廣闊。