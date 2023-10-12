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「一帶一路」10周年 習近平將出席下周論壇

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家主席習近平。（路透）
大陸國家主席習近平。（路透）

大陸外交部宣布，第三屆「一帶一路」高峰論壇將於本月十七日至十八日在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席開幕式發表主旨演講，並為來華出席的嘉賓舉行雙邊活動。據悉，包括俄羅斯總統普亭在內，已有一百卅多個國家、卅多個國際組織的代表確認與會。

今年是習近平提出「一帶一路」倡議十周年，將於下周舉行的這場高峰論壇預計將是今年大陸最重要的一場「主場外交」活動。大陸國務院新聞辦公室十日還發布一份長達二點八萬字的白皮書，宣揚「一帶一路」的發展成果。

大陸國家發展改革委副主任叢亮稱，二○一三年至二○二二年，中國與「一帶一路」國家的累計雙向投資超過三千八百億美元。

對於普亭是否與會，大陸外交部發言人汪文斌僅表示，「我們會適時發布消息」。不過，俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨日表示，普亭訪華日期已經確定，克里姆林宮將在適當的時候通知日期。

為配合「一帶一路」論壇舉行，北京已通告十五日至廿日，全面禁止運載危險化學品車輛在行政區域內道路行駛。

俄羅斯 一帶一路 普亭 習近平

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