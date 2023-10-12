ECFA喊卡？陸批綠藉機煽動對立

針對ＥＣＦＡ早收清單是否將中止？大陸國台辦發言人陳斌華指出，一段時間以來，民進黨當局不但不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，以各種借口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作。他暗示，「這只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣同胞的切身利益」。

陳斌華在昨日例行記者會上回應，大陸日前宣布將對台灣貿易壁壘調查期限延至明年一月十二日，陸委會稱這完全是出於政治動機等相關問題時，反批民進黨當局說法不符事實，顛倒是非。

他表示，民進黨當局長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。大陸商務部宣布延長對台貿易壁壘調查期限，是根據有關規定和調查需要做出的決定，是正常程序。

陳斌華說，「民進黨當局藉機進行政治操弄，煽動兩岸對立，說明他們一心只圖謀政治私利，罔顧島內業者和民眾的利益福祉。」

對於大陸日前釋出訊息稱，將依規研究中止或部分中止ＥＣＦＡ項目下給予台灣產品的關稅優惠，使得台灣石化、紡織、機械等業者憂心不已。對此，陳斌華表示，自ＥＣＦＡ生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。

他指出，希望保障ＥＣＦＡ繼續生效實施，是台灣主流民意，這也證明ＥＣＦＡ是一項造福台灣同胞的好協議。陳斌華稱，「廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護和推動兩岸關係和平發展。」

兩岸事務官員私下表示，對於大陸相關對台作為，政府各部會都有規畫「去風險化」因應措施。陸委會今將舉行記者會，料將進一步回應國台辦相關說法。

陳斌華還宣布，為持續提升兩岸農業交流合作水平，將於本月廿三日至廿七日在福建省漳平市舉行「第一屆海峽兩岸農業交流大會」。