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中共中聯部長訪法 強調「不輸出中國模式」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中聯部長劉建超（右）近日到訪法國，向歐洲強調「我們不『輸入』外國模式，也不『輸出』中國模式」。（圖／取自中共中聯部官網）
中共中聯部長劉建超（右）近日到訪法國，向歐洲強調「我們不『輸入』外國模式，也不『輸出』中國模式」。（圖／取自中共中聯部官網）

大陸與歐盟近期因電動車反補貼調查產生經貿摩擦，而在歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾訪問大陸前夕，中共中央對外聯絡部部長劉建超已於近日訪問歐洲各國。他在法國強調「我們不『輸入』外國模式，也不『輸出』中國模式」。劉建超還跟法國總統外事顧問博納提到，大陸願同法方「相互照顧對方重大關切」。

據中聯部官網消息，劉建超近日到訪冰島與法國，並在丹麥轉機，期間會晤各國多位政要。劉建超10日於巴黎與博納會面時表示，中法互為重要戰略夥伴，建交近60年來「兩國關係始終走在中國同西方國家關係前列」，他指出，「在變亂交織的國際環境中，中法關係健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯」。

他強調大陸願同法方一道，繼續從長遠和戰略角度看待兩國關係，相互照顧對方重大關切，深化各領域務實合作，為維護多邊主義「展現大國責任擔當」。劉建超還說，大陸始終視歐盟為世界多極化的重要一極，面對當前世界經濟下行壓力，中歐「應通過加強合作來應對風險」。

此外，劉建超還於10日在法國國際關係研究院發表演講，就中歐關係表示，中歐關係發展數十年來成果豐碩，雙方也並未改變各自的政治制度和社會模式，「我們不『輸入』外國模式，也不『輸出』中國模式」。

他強調，大陸支持歐盟戰略自主，「但堅決反對藉『去風險』之名行『去中國化』之實」。他還向法國復興黨總書記塞儒爾內表示，希望歐方「正確處理『去風險』政策，改變電動汽車反補貼調查決定」。

劉建超提及，中歐在綠色發展方面有共同理念、先進技術和廣闊市場，雙方有能力和責任引領全球生態文明建設；中歐都崇尚多元文明，應攜手打造當代人類社會精神家園；歐洲秉持和平發展理念，「希望中歐合作應對全球性挑戰，為維護全球安全穩定作出貢獻」。

法國 歐盟 冰島

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