香港「千萬富翁」達40.8萬人 降至2016年來新低

金融機構最新調查顯示，香港「千萬富翁」有40.8萬人，即約每14個香港人有一個。但以總數計，則較去年減少約2,000人，「千萬富翁」總數創2016年以來的新低。

所謂「千萬富翁」，即擁有港幣千萬元或以上淨資產者。花旗銀行每年公布「香港千萬富翁調查報告」，今次公布以截至今年6月的數據，推算全香港「千萬富翁」達40.8萬人，佔全港相關年齡人口數字即21歲至79歲香港居民約7%。但總數較去年減少0.5%，其淨資產總值中位數為港幣1,600萬元，按年減少3%，但較2021年的1,570萬元為高。

花旗今次調查特別提到，近七成香港「千萬富翁」預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外讀大學四年期間支出將超過港幣200萬元。雖然近七成父母願意支持子女置業，平均金額為港幣240二萬元，但只有三成受訪父母表示願意為子女養育下一代方面提供支援，相反四成「千萬富翁」的子女期望父母在有關方面可提供支持。

調查顯示，逾六成子女認為，父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，亦有近六成認為父母亦靠精於識別投資機會，四成五認為父母會主動尋找投資或理財相關的資訊為財富增值。

調查也發現，香港千萬富翁流動資產的中位數由去年的港幣550萬元，下跌至450萬元。受訪的千萬富翁平均有近一半的流動資產配置是現金，30%是股票。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊說，2020年底以來，香港樓市及股市分別下跌6%及31%，而「千萬富翁」人口及資產淨值受到宏觀因素影響而下跌，香港的「千萬富翁」應採取多元化資產配置，可以分散及平穩風險。