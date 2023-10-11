與福斯汽車集團高層會面 丁薛祥：中德在汽車領域合作前景廣闊

10月11日，國務院副總理丁薛祥會見德國福斯汽車集團管理董事會主席奧博穆（Oliver Blume）。

丁薛祥表示，中國開放的大門只會愈開愈大，中德兩國在汽車領域合作的前景十分廣闊。

丁薛祥表示，中德經濟互補性強，合作空間巨大。作為全球重要經濟體和負責任大國，兩國應攜手推動貿易投資自由化便利化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定安全，為世界經濟增長和全球經濟治理作出貢獻。

丁薛祥稱，中國開放的大門只會愈開愈大，中德兩國在汽車領域合作前景十分廣闊。中方願為包括福斯集團在內的外資企業在華投資興業提供更好環境和條件，歡迎福斯集團繼續發揮優勢，擴大對華投資，在合作共贏中實現自身更大發展。

奧博穆感謝中方對福斯集團在華發展的大力支持，福斯集團將加大對重點領域投入，繼續深耕中國市場。

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文章授權轉載自《香港01》