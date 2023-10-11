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日本輿論對華負面情緒 為九年來最差

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本智庫Genron NPO在8月和9月進行的一項調查顯示，日本民眾對中國的看法為2014年以來最負面的。（路透）
日本智庫Genron NPO在8月和9月進行的一項調查顯示，日本民眾對中國的看法為2014年以來最負面的。（路透）

日本智庫Genron NPO在8月和9月進行的一項調查顯示，日本民眾對中國的看法為2014年以來最負面的。

彭博報導，超過92%的受訪者表示，他們對中國的印象「不好」，高於去年的87%，也是自2005 年調查開始以來的第二高水平。

相比之下，約63%的中國受訪者表示，他們對日本的印象「不好」，這一比例與去年的調查結果幾乎相同。

當被問及阻礙兩國修復關係的因素時，36.7%的日本受訪者提到了排核廢水糾紛，只有5.8%的中國受訪者提到了這個問題。

自日本福島核電站今年8月24日開始排核廢水以來，日本駐華大使館和東京政府機構頻繁接到騷擾電話。據日本共同社報導，日本駐華大使館接到來自中國境內的騷擾電話就超過40萬通。

當被問及是否願意訪問日本時，約58%的受訪中國人表示不願意。近80%的日本受訪者表示不想訪問中國。

在對日本持積極看法的中國人中，理由在過去一年發生了變化，認為日本先進技術、高產品質量和經濟發展的受訪者數量大幅下降，日本人良好的舉止和職業道德是中國民眾眼中最重要的兩個因素。

日本 大使館 核廢水

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