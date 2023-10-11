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國台辦再批賴 陳斌華：「台獨金孫」禍害台灣子孫
大陸國台辦11日召開例行記者會，由發言人陳斌華主持，此次是他二次主持記者會，大陸官媒央視進行直播，在面對媒體關注有關民進黨總統候選人賴清德的論述時，他回應說，搞「台獨」分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。
對於賴清德表示，2024台灣大選絕對不是戰爭與和平的選擇，而是「民主與專制獨裁」的選擇，接受「一個中國原則」的主張不是台灣主流民意。陳斌華作上述回應。
陳斌華說，「兩岸同屬一個中國」，歷史經緯清晰，法理事實清楚，不容置疑不可改變。 要和平、要發展、要交流、合作是兩岸同胞的共同心聲。
他抨擊，搞「台獨」分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。
另，就陸媒關切，賴清德日前赴台灣中山大學座談時，被問及民進黨貪汙問題。陳斌華說，民進黨當局上台以來，出於一黨私利，罔顧民生，黑金、貪腐、詐騙等醜聞弊案層出不窮、愈演愈烈，可謂「肥了民進黨、苦了台灣百姓」。
陳斌華稱， 百姓心中有桿秤。 「你提到的情況，充分說明了在台灣民眾心目中，民進黨是什麼貨色」。
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