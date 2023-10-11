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塵埃落定 第三屆一帶一路峰會確定17、18 日北京舉行

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩宣布17、18在京舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇。圖為2017年峰會盛況，俄羅斯總統普亭應邀出席。（BBC資料照片）
大陸外交部發言人華春瑩宣布17、18在京舉辦第三屆「一帶一路」高峰論壇。圖為2017年峰會盛況，俄羅斯總統普亭應邀出席。（BBC資料照片）

大陸外交部發言人華春瑩上午宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，主題為「高品質共建一帶一路」，攜手實現共同發展繁榮」。大陸國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主題演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。

這一各方矚目，特地為了一帶一路倡議發表十周年而舉辦的第三屆一帶一路峰會，雖確定在10月舉行，但遲未發布具體的舉行日期，今天上午華春瑩此一宣布，終於讓峰會日程塵埃落定。

可望將有數十個國家的政府高層將出席此一峰會，其中最受矚目的是俄羅斯總統普亭，他在2017年及2019年的第一、二屆一帶一路峰會都出席了這一峰會，而此次第三屆峰會普亭雖身處俄烏戰爭的僵局中，仍於上個月宣布將會出席此一峰會。

今年7月中旬，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭訪華時將與中國國家主席習近平商討雙邊經貿合作，並就世界局勢交換意見。他說：「基於莫斯科和北京對國際關係核心的類似觀點，以及對於兩國之間國際關係必要品質的看法，我們非常樂見進一步的討論，而最重要的是進行具有建設性的往來。」

除普亭外，塞爾維亞總統武契奇已確認將會親自赴華參加第三屆「一帶一路」高峰論壇，並且還將攜帶多達12名塞爾維亞各部長等高層參加。而9月4日，巴基斯坦看守總理卡卡爾曾經公開表示，巴基斯坦將會以「最高規格」出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。作為中國巴鐵的巴基斯坦勢力也將有元首級別的人物參與盛會。

此外，9月底，智利智中商會主席穆薩萊姆已經正式公開文章表示，智利總統柏瑞古將訪華並出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

另烏茲別克總統米爾濟約耶夫和波士尼亞多迪克預期都將出席這一次峰會。

至於G7國家可能都會採取抵制策略，G7國家中唯一與中國大陸簽署備忘錄的義大利，由於其新任總理梅洛尼對一帶一路持懷疑態度，並慎重考慮退出，應不會出席此次峰會。

一帶一路 普亭 巴基斯坦

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