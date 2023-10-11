南海角力 陸海警船驅離菲海軍砲艇

中國大陸與菲律賓八月以來在南海仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）、民主礁（陸稱黃岩島）持續發生爭端，雙方關係也急轉直下。

菲國海軍砲艇昨因進入民主礁海域，遭到大陸海警船驅離，大陸在本輪爭端中，首度公布驅離菲國海軍砲艇。大陸外交部發言人也就仁愛暗沙爭議，要求菲方「停止在海上挑釁滋事」。

大陸海警局發言人甘羽昨表示，菲律賓海軍一艘砲艇昨不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖民主礁鄰近海域，大陸海警船依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離。他並稱，大陸對該島及附近海域擁有無可爭辯主權，將依法持續開展維權執法活動。

這是八月以來，大陸海警局首度公布驅離菲律賓海軍艦艇，此前遭驅離的都是菲國海警船、公務船、遊艇或運補船，顯示中菲在南海海域爭端有升高跡象。

而大陸外交部發言人甫於九日晚間就仁愛暗沙表示，菲律賓領土範圍是由一八九八年美西「巴黎條約」、一九○○年「華盛頓條約」和一九三○年「關於畫定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約」規定，菲國對仁愛暗沙的聲索「完全沒有法律依據」。

該發言人還說，領土問題不屬於「聯合國海洋法公約」調整的範圍，並稱南海仲裁案所謂裁決非法無效。一九九九年菲律賓派五十七號坦克登陸艦在仁愛暗沙「非法坐灘」，迄今還在原地「擱淺」，中方不能接受菲方一再違背承諾、侵犯中國領土主權的行徑，並指控菲方，欲加固坐灘艦，違反國際法和「南海各方行為宣言」。

儘管中菲在南海爭端局勢升溫，且北京稱已多次交涉，但尚未公布動用何種管道與層級向菲方交涉。